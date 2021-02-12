Украина получит от ЕИБ €50 млн на Covid-вакцины и холодильники

Украина получит €50 млн от Европейского инвестиционного банка на закупку вакцин и холодильников для них.

Соответствующую договоренность с президентом ЕИБ Вернером Хойером подписал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 12 февраля в Люксембурге.

Шмыгаль отметил, что деньги выделят из проекта Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины.

Также ЕИБ предоставит Украине €270 млн на модернизацию аэропорта Борисполь.

По словам премьер-министра, деньги направлены на улучшение энергоэффективности, авиационной безопасности и операционной устойчивости аэропорта.

Кроме того, сотрудничество с ЕИБ позволит увеличить пассажиропоток до 56 млн в 2040 году.

Вакцинация от Covid-19

В Украине после 15 февраля должна начаться массовая вакцинация против коронавируса. Страна ожидает первые партии вещества в рамках инициативы COVAX.

Кроме того, идут переговоры по другим источникам получения вакцины.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Денис Шмыгаль