Украина получит от ЕИБ €50 млн на Covid-вакцины и холодильники

Украина получит €50 млн от Европейского инвестиционного банка на закупку вакцин и холодильников для них.
Соответствующую договоренность с президентом ЕИБ Вернером Хойером подписал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 12 февраля в Люксембурге.
Шмыгаль отметил, что деньги выделят из проекта Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины.
Также ЕИБ предоставит Украине €270 млн на модернизацию аэропорта Борисполь.
По словам премьер-министра, деньги направлены на улучшение энергоэффективности, авиационной безопасности и операционной устойчивости аэропорта.
Кроме того, сотрудничество с ЕИБ позволит увеличить пассажиропоток до 56 млн в 2040 году.
Вакцинация от Covid-19
В Украине после 15 февраля должна начаться массовая вакцинация против коронавируса. Страна ожидает первые партии вещества в рамках инициативы COVAX.
Кроме того, идут переговоры по другим источникам получения вакцины.
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Источник: Денис Шмыгаль