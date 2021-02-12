По состоянию на 12 февраля в Украине зафиксировано 1262 867 случаев коронавируса. За последние сутки заболело 4 773 украинца, в частности 212 медицинских работников и 326 детей.

За время пандемии от осложнений Covid-19 умерло 24 174 человека, за сутки — 116.

При этом излечиться удалось 1 106 155 людям, за сутки выздоровели 7 211 украинцев. За последние 24 часа было проведено 40 899 тестов, госпитализация понадобилась 2 тыс. пациентам.

Коронавирус в Украине — распространение в регионах

Больше всего больных за сутки зарегистрировано в Ивано-Франковской области (+592), на Львовщине (+373) и в Киеве (+348).

г. Киев — +348;

Винницкая область — +307;

Волынская область — +117;

Днепропетровская область — +297;

Донецкая область — +147;

Житомирская область — +185;

Закарпатская область — +314;

Запорожская область — +153;

Ивано-Франковская область — +592;

Киевская область — +246;

Кировоградская область — +12;

Луганская область — +52;

Львовская область — +373;

Николаевская область — +150;

Одесская область — +143;

Полтавская область — +91;

Ровенская область — +130;

Сумская область — +103;

Тернопольская область — +168;

Харьковская область — +189;

Херсонская область — +48;

Хмельницкая область — +145;

Черкасская область — +122;

Черновицкая область — +243;

Черниговская область — +98.

Коронавирус 11 февраля

11 февраля Минздрав Украины сообщил о 5 039 новых случаях Covid-19, общее количество заболевших составило 1 258 094.

За сутки от коронавируса умерли 124 украинца, при этом выздоровели 6 568.

Подробнее, как распространяется коронавирус в Украине, читайте на Фактах ICTV.