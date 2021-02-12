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Факты / Украина
Людмила Богданова |

За сутки коронавирусом заболело 4 773 украинца, в частности 326 детей

По состоянию на 12 февраля в Украине зафиксировано  1262 867 случаев коронавируса. За последние сутки заболело 4 773 украинца, в частности 212 медицинских работников и 326 детей.

коронавірус, карантин, маска

За время пандемии от осложнений Covid-19 умерло 24 174 человека, за сутки — 116.

При этом излечиться удалось 1 106 155 людям, за сутки выздоровели 7 211 украинцев. За последние 24 часа было проведено 40 899 тестов, госпитализация понадобилась 2 тыс. пациентам.

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Коронавирус в Украине — распространение в регионах

Больше всего больных за сутки зарегистрировано в Ивано-Франковской области (+592), на Львовщине (+373) и в Киеве (+348).

  • г. Киев — +348;
  • Винницкая область — +307;
  • Волынская область — +117;
  • Днепропетровская область — +297;
  • Донецкая область — +147;
  • Житомирская область — +185;
  • Закарпатская область — +314;
  • Запорожская область — +153;
  • Ивано-Франковская область — +592;
  • Киевская область — +246;
  • Кировоградская область — +12;
  • Луганская область — +52;
  • Львовская область — +373;
  • Николаевская область — +150;
  • Одесская область — +143;
  • Полтавская область — +91;
  • Ровенская область — +130;
  • Сумская область — +103;
  • Тернопольская область — +168;
  • Харьковская область — +189;
  • Херсонская область — +48;
  • Хмельницкая область — +145;
  • Черкасская область — +122;
  • Черновицкая область — +243;
  • Черниговская область — +98.

коронавірус в Україні 12 лютого

Коронавирус 11 февраля

11 февраля Минздрав Украины сообщил о 5 039 новых случаях Covid-19, общее количество заболевших составило 1 258 094.

За сутки от коронавируса умерли 124 украинца, при этом выздоровели 6 568.

Подробнее, как распространяется коронавирус в Украине, читайте на Фактах ICTV.

Фото: Pixabay

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