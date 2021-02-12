По состоянию на 12 февраля в Украине зафиксировано 1262 867 случаев коронавируса. За последние сутки заболело 4 773 украинца, в частности 212 медицинских работников и 326 детей.
За время пандемии от осложнений Covid-19 умерло 24 174 человека, за сутки — 116.
При этом излечиться удалось 1 106 155 людям, за сутки выздоровели 7 211 украинцев. За последние 24 часа было проведено 40 899 тестов, госпитализация понадобилась 2 тыс. пациентам.
Коронавирус в Украине — распространение в регионах
Больше всего больных за сутки зарегистрировано в Ивано-Франковской области (+592), на Львовщине (+373) и в Киеве (+348).
- г. Киев — +348;
- Винницкая область — +307;
- Волынская область — +117;
- Днепропетровская область — +297;
- Донецкая область — +147;
- Житомирская область — +185;
- Закарпатская область — +314;
- Запорожская область — +153;
- Ивано-Франковская область — +592;
- Киевская область — +246;
- Кировоградская область — +12;
- Луганская область — +52;
- Львовская область — +373;
- Николаевская область — +150;
- Одесская область — +143;
- Полтавская область — +91;
- Ровенская область — +130;
- Сумская область — +103;
- Тернопольская область — +168;
- Харьковская область — +189;
- Херсонская область — +48;
- Хмельницкая область — +145;
- Черкасская область — +122;
- Черновицкая область — +243;
- Черниговская область — +98.
Коронавирус 11 февраля
11 февраля Минздрав Украины сообщил о 5 039 новых случаях Covid-19, общее количество заболевших составило 1 258 094.
За сутки от коронавируса умерли 124 украинца, при этом выздоровели 6 568.
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