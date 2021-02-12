Зеленский созывает СНБО из-за ряда секретных вопросов

Президент Украины Владимир Зеленский созывает заседание СНБО на Банковой из-за ряда секретных вопросов.

Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО Алексею Данилову подготовить заседание СНБО.

Оно должно состояться 19 февраля в помещении Офиса президента на Банковой в Киеве.

На заседании планируют обсудить ряд вопросов, часть из которых будет рассматриваться в закрытом режиме.