PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика
Євгенія Шапоренко |

Зеленский созывает СНБО из-за ряда секретных вопросов

Президент Украины Владимир Зеленский созывает заседание СНБО на Банковой из-за ряда секретных вопросов.

Зеленский созывает СНБО из-за ряда секретных вопросов

Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО Алексею Данилову подготовить заседание СНБО.

Оно должно состояться 19 февраля в помещении Офиса президента на Банковой в Киеве.

На заседании планируют обсудить ряд вопросов, часть из которых будет рассматриваться в закрытом режиме.

Зеленский созывает СНБО из-за ряда секретных вопросов

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка