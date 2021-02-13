По состоянию на утро 13 февраля в Украине зафиксировали 1 268 049 случаев коронавирусной болезни. За сутки подтвердили еще 5 182 новых больных. В частности, заболели 330 детей и 226 медработников.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы — 1 889 человек;

летальных случаев — 111;

выздоровели — 6 144;

осуществлено тестирований за сутки — 40 806 (в том числе методом ПЦР — 25 059, методом ИФА — 15 747).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (668), Закарпатской (485), Черновицкой (384), Винницкой (365) и Львовской (329) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев — 320 случаев;

Винницкая область — 365 случаев;

Волынская область — 112 случаев;

Днепропетровская область — 173 случая;

Донецкая область — 140 случаев;

Житомирская область — 234 случая;

Закарпатская область — 485 случаев;

Запорожская область — 136 случаев;

Ивано-Франковская область — 668 случаев;

Киевская область — 265 случаев;

Кировоградская область — 34 случая;

Луганская область — 55 случаев;

Львовская область — 329 случаев;

Николаевская область — 79 случаев;

Одесская область — 183 случая;

Полтавская область — 137 случаев;

Ровенская область — 114 случаев;

Сумская область — 130 случаев;

Тернопольская область — 135 случаев;

Харьковская область — 289 случаев;

Херсонская область — 23 случая;

Хмельницкая область — 127 случаев;

Черкасская область — 164 случая;

Черновицкая область — 384 случая;

Черниговская область — 101 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус 12 февраля

Для сравнения, по состоянию на 12 февраля коронавирус в Украине зафиксировано у 1 262 867 человек. За последние сутки заболело 4 773 украинца, в частности 212 медицинских работников и 326 детей.

При этом излечиться удалось 1 106 155 людям, за сутки выздоровели 7 211 украинцев. За последние 24 часа было проведено 40 899 тестов, госпитализация понадобилась 2 тыс. пациентам.