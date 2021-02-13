По состоянию на утро 13 февраля в Украине зафиксировали 1 268 049 случаев коронавирусной болезни. За сутки подтвердили еще 5 182 новых больных. В частности, заболели 330 детей и 226 медработников.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы — 1 889 человек;
- летальных случаев — 111;
- выздоровели — 6 144;
- осуществлено тестирований за сутки — 40 806 (в том числе методом ПЦР — 25 059, методом ИФА — 15 747).
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (668), Закарпатской (485), Черновицкой (384), Винницкой (365) и Львовской (329) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев — 320 случаев;
- Винницкая область — 365 случаев;
- Волынская область — 112 случаев;
- Днепропетровская область — 173 случая;
- Донецкая область — 140 случаев;
- Житомирская область — 234 случая;
- Закарпатская область — 485 случаев;
- Запорожская область — 136 случаев;
- Ивано-Франковская область — 668 случаев;
- Киевская область — 265 случаев;
- Кировоградская область — 34 случая;
- Луганская область — 55 случаев;
- Львовская область — 329 случаев;
- Николаевская область — 79 случаев;
- Одесская область — 183 случая;
- Полтавская область — 137 случаев;
- Ровенская область — 114 случаев;
- Сумская область — 130 случаев;
- Тернопольская область — 135 случаев;
- Харьковская область — 289 случаев;
- Херсонская область — 23 случая;
- Хмельницкая область — 127 случаев;
- Черкасская область — 164 случая;
- Черновицкая область — 384 случая;
- Черниговская область — 101 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус 12 февраля
Для сравнения, по состоянию на 12 февраля коронавирус в Украине зафиксировано у 1 262 867 человек. За последние сутки заболело 4 773 украинца, в частности 212 медицинских работников и 326 детей.
При этом излечиться удалось 1 106 155 людям, за сутки выздоровели 7 211 украинцев. За последние 24 часа было проведено 40 899 тестов, госпитализация понадобилась 2 тыс. пациентам.