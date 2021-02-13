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Факты / Украина / Общество
Анастасія Дячкіна |

5 182 новых случая за сутки: статистика коронавируса в Украине 13 февраля

По состоянию на утро 13 февраля в Украине зафиксировали 1 268 049 случаев коронавирусной болезни. За сутки подтвердили еще 5 182 новых больных. В частности, заболели 330 детей и 226 медработников.

коронавірус

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы — 1 889 человек;
  • летальных случаев — 111;
  • выздоровели — 6 144;
  • осуществлено тестирований за сутки — 40 806 (в том числе методом ПЦР — 25 059, методом ИФА — 15 747).
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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (668), Закарпатской (485), Черновицкой (384), Винницкой (365) и Львовской (329) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев — 320 случаев;
  • Винницкая область — 365 случаев;
  • Волынская область — 112 случаев;
  • Днепропетровская область — 173 случая;
  • Донецкая область — 140 случаев;
  • Житомирская область — 234 случая;
  • Закарпатская область — 485 случаев;
  • Запорожская область — 136 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 668 случаев;
  • Киевская область — 265 случаев;
  • Кировоградская область — 34 случая;
  • Луганская область — 55 случаев;
  • Львовская область — 329 случаев;
  • Николаевская область — 79 случаев;
  • Одесская область — 183 случая;
  • Полтавская область — 137 случаев;
  • Ровенская область — 114 случаев;
  • Сумская область — 130 случаев;
  • Тернопольская область — 135 случаев;
  • Харьковская область — 289 случаев;
  • Херсонская область — 23 случая;
  • Хмельницкая область — 127 случаев;
  • Черкасская область — 164 случая;
  • Черновицкая область — 384 случая;
  • Черниговская область — 101 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус 12 февраля

Для сравнения, по состоянию на 12 февраля коронавирус в Украине зафиксировано у 1 262 867 человек. За последние сутки заболело 4 773 украинца, в частности 212 медицинских работников и 326 детей.

При этом излечиться удалось 1 106 155 людям, за сутки выздоровели 7 211 украинцев. За последние 24 часа было проведено 40 899 тестов, госпитализация понадобилась 2 тыс. пациентам.

Фото: Depositphotos

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