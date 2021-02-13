Начало вакцинации в Украине: когда можно записаться и кто будет делать прививки

Вскоре украинцы смогут записываться на бесплатную вакцинацию от коронавируса.

Об этом во время общения с журналистами сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, запись может начаться уже с 1 марта. Именно тогда Минздрав получит точную информацию о месячных объемах поставок вакцин.

Как записаться на вакцинацию в Украине

специальный сайт (его открытие запланировано на конец февраля);

семейный врач (через электронную очередь);

по телефону контакт-центра Минздрава.

Виктор Ляшко отметил, что запись на вакцинацию важна для тех граждан, которые не входят в приоритетные для прививок группы.

После успешной записи на вакцинацию люди в возрасте 18-59 лет будут вноситься в лист ожидания, а гражданам в возрасте от 60 лет сразу будет назначаться время и место вакцинации.

В сотрудничестве с Минцифрой изучается возможность записи через приложение Дия.

Кто будет делать прививки

Для проведения вакцинации по состоянию на февраль в Украине уже сформировано 347 мобильных бригад.

По словам Виктора Ляшко, всего таких бригад будет 600: они будут привлекаться при условии увеличения объемов поставок вакцин.

Работа мобильных бригад будет оплачиваться через Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ) из расчета количества проведенных вакцинаций.

Согласно планам Минздрава, служба будет контактировать непосредственно с медучреждениями, где работают члены мобильных бригад, и координировать выплату заработных плат.