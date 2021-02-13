США могут сыграть одну из ключевых ролей в достижении мира на Донбассе — Ермак

Соединенные Штаты Америки как стратегический партнер Украины могут сыграть одну из ключевых ролей в прекращении войны на Донбассе и возвращении украинских территорий.

Такое мнение высказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью одному из телеканалов.

На вопрос о возможном присоединении США к переговорам по Донбассу, он отметил:

— В нормандском формате есть четыре стороны. И присоединение кого-то нового к этому формату — это решение четырех участников.

Руководитель Офиса президента отметил, что представители новой администрации США, в том числе президент Джо Байден, вице-президент Камала Харрис и госсекретарь Энтони Блинкен, хорошо знают и понимают ситуацию в Украине.

Поэтому, по мнению Ермака, отношения между Соединенными Штатами и Украиной должны выйти на новый качественный уровень.

По его словам, сегодня руководство Украины уже имеет контакты с новой администрацией США, и они только будут развиваться.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, расширение нормандского формата, в частности присоединение к нему США, возможно только путем консенсуса.

Он отметил, что формат переговоров невозможно расширить по желанию отдельных участников.