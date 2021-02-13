В Волынской, Ивано-Франковской, Винницкой и Ровенской областях по состоянию на 16.00 13 декабря ограничили движение на дорогах общего назначения для эффективной работы снегоуборочной техники.

В Винницкой и Ровенской области ограничения действуют для всех видов транспорта, кроме специализированной техники.

Движение тяжеловесного и крупногабаритного автотранспорта ограничено:

в Волынской области на автодорогах Т-18-02 Маюничи-Шклинь (участок Торчин-Шклинь), Т-03-02 Пища-Козин (участок Владимир-Волынский-Павловка) и Т-03-05 Нововолынск-Михайловка (участок Павловка-Михайловка);

на автодорогах Маюничи-Шклинь (участок Торчин-Шклинь), Пища-Козин (участок Владимир-Волынский-Павловка) и Нововолынск-Михайловка (участок Павловка-Михайловка); в Ивано-Франковской области на автодорогах Р-24 Татаров-Каменец-Подольский (участок Коломыя — Городенка) и Р-20 Снятин-Тязив (участок Снятин — Городенка);

на автодорогах Татаров-Каменец-Подольский (участок Коломыя — Городенка) и Снятин-Тязив (участок Снятин — Городенка); в Винницкой области на автодорогах М-21 Выступовичи-Житомир-Могилев-Подольский (участок Жмеринка — Могилев-Подольский), Т-02-03 Погребище-Турбов-Сквира (участок Турбов — Погребище), Т 02-12 Винница-Шпиков-Комаргород (участок Тывров — Шпиков).

К расчистке снега на дорогах страны привлекли 1 700 человек и 1 430 единиц техники.

Небольшой снег наблюдается в Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Кировоградской, Луганской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.

Непогода в Украине

В ночь на субботу, 13 февраля, из-за непогоды в Украине обесточены 64 населенных пункта в семи областях Украины.

Восстанавливают єлектроснабжение во Львовской, Черновицкой, Тернопольской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Одесской областях.