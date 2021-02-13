Украина получит первую партию вакцин от коронавируса на следующей неделе.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко. Речь идет о препарате AstraZeneca, которая поступит из Индии.

В феврале 2021 года Украина рассчитывает на получение 500 тыс. — 1 млн доз вакцины. Регистрацией поставок будет заниматься ЮНИСЕФ.

Виктор Ляшко подчеркнул, что препарат будет зарегистрирован как гуманитарный груз, поскольку будет предоставляться бесплатно.

На начальном этапе вакцинацию будут проводить членам мобильных бригад, которые позже будут вакцинировать других граждан.

Вакцинация в Украине

Запланированная вакцинация в Украине начнется после 15 февраля.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, вакцинация начнется вовремя, если партнеры будут придерживаться всех сроков поставок и транспортизации.

После получения первых партий препаратов планируется вакцинировать почти 367,5 тыс. украинцев.

В целом Украина рассчитывает на бесплатные поставки от 8 до 16 млн доз вакцин.