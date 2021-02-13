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Факты / Украина / Общество
Наташа Тарчевська |

Вакцинация от Covid-19 начнется уже на следующей неделе — Ляшко

Украина получит первую партию вакцин от коронавируса на следующей неделе.

Вакцинация от Covid-19 начнется уже на следующей неделе — Ляшко

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко. Речь идет о препарате AstraZeneca, которая поступит из Индии.

В феврале 2021 года Украина рассчитывает на получение 500 тыс. — 1 млн доз вакцины. Регистрацией поставок будет заниматься ЮНИСЕФ.

Виктор Ляшко подчеркнул, что препарат будет зарегистрирован как гуманитарный груз, поскольку будет предоставляться бесплатно.

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На начальном этапе вакцинацию будут проводить членам мобильных бригад, которые позже будут вакцинировать других граждан.

Вакцинация в Украине

Запланированная  вакцинация в Украине начнется после 15 февраля.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, вакцинация начнется вовремя, если партнеры будут придерживаться всех сроков поставок и транспортизации.

После получения первых партий препаратов планируется вакцинировать почти 367,5 тыс. украинцев.

В целом Украина рассчитывает на бесплатные поставки от 8 до 16 млн доз вакцин.

Источник: Минздрав

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