Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал сокращение полномочий Окружного административного суда Киева. Для этого он направит в Верховную Раду три законопроекта.

Об этом глава государства сообщил журналистам в аэропорту Борисполь, где встречали украинских моряков судна Stevia, освобожденных из пиратского плена.

Зеленский заявил, что все недовольны некоторыми шагами отдельных судей ОАСК.

— Я уже подписал представление законопроекта. Там не совсем отмены. То, что я могу, мы заберем все те полномочия, из-за которых ранее некоторые судьи ОАСК могли делать те, мне кажется, несправедливые, неправильные вещи, после которые общество было недовольно действиями судей этого суда, — добавил он.

Зеленский сообщил, что законопроекты касаются судебной ветви власти, и в понедельник, 15 февраля, они должны стать публичными.

Президент уточнил, что обязательно будет законопроект о Высшем совете правосудия, который все давно ждали.

Накануне Окружной административный суд города Киева отменил решение Киевского городского совета.

Согласно ему, пять улиц Киева, в том числе и проспект Бандеры, получат свои прежние названия.

28 января Окружной административный суд города Киева удовлетворил иск об отмене постановления о введении нового украинского правописания.