14 февраля коронавирус подтвердили еще у 3 094 человек, общее количество инфицированных с начала пандемии составляет 1 271 143. В частности, заболели 183 ребенка и 72 медработника.
За сутки выздоровели 2 002 человека, полностью преодолел болезнь 1 114 301 украинец. В больницы попали 1 917 больных.
В то же время от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 24 330 больных, за сутки 45 зафиксировали новых летальных случаев.
За сутки сделали 19 211 тестирований (в частности, методом ПЦР — 15 576, методом ИФА — 3 635). С начала пандемии сделали 6 540 785 ПЦР-тестов.
За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Ивано-Франковской (483), Черновицкой (272), Житомирской (220), Днепропетровской (212) и Закарпатской (207) областях.
Распространение коронавируса в регионах:
- Киев — 82 случая;
- Винницкая область — 125 случаев;
- Волынская область — 78 случаев;
- Днепропетровская область — 212 случаев;
- Донецкая область — 126 случаев;
- Житомирская область — 220 случаев;
- Закарпатская область — 207 случаев;
- Запорожская область — 34 случая;
- Ивано-Франковская область — 483 случая;
- Киевская область — 184 случая;
- Кировоградская область — 11 случаев;
- Луганская область — 22 случая;
- Львовская область — 164 случая;
- Николаевская область — 121 случай;
- Одесская область — 71 случай;
- Полтавская область — 34 случая;
- Ровенская область — 33 случая;
- Сумская область — 87 случаев;
- Тернопольская область — 126 случаев;
- Харьковская область — 93 случая;
- Херсонская область — 37 случаев;
- Хмельницкая область — 121 случай;
- Черкасская область — 80 случаев;
- Черновицкая область — 272 случая;
- Черниговская область — 71 случай.
Для сравнения, 13 февраля коронавирус в Украине подтвердили у 5 182 человек. Общее количество инфицированных составляло 1 268 049 больных.
От Covid-19 13 февраля умерли 111 человек, выздоровели за сутки 6 144 больных.
Больше всего случаев обнаружили в Ивано-Франковской (668), Закарпатской (485), Черновицкой (384), Винницкой (365) и Львовской (329) областях.