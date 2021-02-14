14 февраля коронавирус подтвердили еще у 3 094 человек, общее количество инфицированных с начала пандемии составляет 1 271 143. В частности, заболели 183 ребенка и 72 медработника.

За сутки выздоровели 2 002 человека, полностью преодолел болезнь 1 114 301 украинец. В больницы попали 1 917 больных.

В то же время от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 24 330 больных, за сутки 45 зафиксировали новых летальных случаев.

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За сутки сделали 19 211 тестирований (в частности, методом ПЦР — 15 576, методом ИФА — 3 635). С начала пандемии сделали 6 540 785 ПЦР-тестов.

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Ивано-Франковской (483), Черновицкой (272), Житомирской (220), Днепропетровской (212) и Закарпатской (207) областях.

Распространение коронавируса в регионах:

Киев — 82 случая;

Винницкая область — 125 случаев;

Волынская область — 78 случаев;

Днепропетровская область — 212 случаев;

Донецкая область — 126 случаев;

Житомирская область — 220 случаев;

Закарпатская область — 207 случаев;

Запорожская область — 34 случая;

Ивано-Франковская область — 483 случая;

Киевская область — 184 случая;

Кировоградская область — 11 случаев;

Луганская область — 22 случая;

Львовская область — 164 случая;

Николаевская область — 121 случай;

Одесская область — 71 случай;

Полтавская область — 34 случая;

Ровенская область — 33 случая;

Сумская область — 87 случаев;

Тернопольская область — 126 случаев;

Харьковская область — 93 случая;

Херсонская область — 37 случаев;

Хмельницкая область — 121 случай;

Черкасская область — 80 случаев;

Черновицкая область — 272 случая;

Черниговская область — 71 случай.

Для сравнения, 13 февраля коронавирус в Украине подтвердили у 5 182 человек. Общее количество инфицированных составляло 1 268 049 больных.

От Covid-19 13 февраля умерли 111 человек, выздоровели за сутки 6 144 больных.

Больше всего случаев обнаружили в Ивано-Франковской (668), Закарпатской (485), Черновицкой (384), Винницкой (365) и Львовской (329) областях.