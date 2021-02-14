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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Больных больше, чем тех, кто выздоровел: в Украине 3 094 новых случая Covid-19

14 февраля коронавирус подтвердили еще у 3 094 человек, общее количество инфицированных с начала пандемии составляет 1 271 143. В частности, заболели 183 ребенка и 72 медработника.

коронавірус в україні

За сутки выздоровели 2 002 человека, полностью преодолел болезнь 1 114 301 украинец. В больницы попали 1 917 больных.

В то же время от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 24 330 больных, за сутки 45 зафиксировали новых летальных случаев.

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За сутки сделали 19 211 тестирований (в частности, методом ПЦР — 15 576, методом ИФА — 3 635). С начала пандемии сделали 6 540 785 ПЦР-тестов.

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Ивано-Франковской (483), Черновицкой (272), Житомирской (220), Днепропетровской (212) и Закарпатской (207) областях.

Распространение коронавируса в регионах:

  • Киев — 82 случая;
  • Винницкая область — 125 случаев;
  • Волынская область — 78 случаев;
  • Днепропетровская область — 212 случаев;
  • Донецкая область — 126 случаев;
  • Житомирская область — 220 случаев;
  • Закарпатская область — 207 случаев;
  • Запорожская область — 34 случая;
  • Ивано-Франковская область — 483 случая;
  • Киевская область — 184 случая;
  • Кировоградская область — 11 случаев;
  • Луганская область — 22 случая;
  • Львовская область — 164 случая;
  • Николаевская область — 121 случай;
  • Одесская область — 71 случай;
  • Полтавская область — 34 случая;
  • Ровенская область — 33 случая;
  • Сумская область — 87 случаев;
  • Тернопольская область — 126 случаев;
  • Харьковская область — 93 случая;
  • Херсонская область — 37 случаев;
  • Хмельницкая область — 121 случай;
  • Черкасская область — 80 случаев;
  • Черновицкая область — 272 случая;
  • Черниговская область — 71 случай.

Для сравнения, 13 февраля коронавирус в Украине подтвердили у 5 182 человек. Общее количество инфицированных составляло 1 268 049 больных.

От Covid-19 13 февраля умерли 111 человек, выздоровели за сутки 6 144 больных.

Больше всего случаев обнаружили в Ивано-Франковской (668), Закарпатской (485), Черновицкой (384), Винницкой (365) и Львовской (329) областях.

Фото: Pexels

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