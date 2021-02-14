На Черниговщине мужчина заявил об убийстве, чтобы копы расчистили снег возле дома

Житель села Грибовая Черниговской области позвонил в полицию и заявил, что он убил отчима.

Подробностей он не стал раскрывать, а лишь сказал, чтобы направили к нему наряд полиции и спецтехнику, объяснив, что из-за снега легковые автомобили не доедут.

К мужчине приехал наряд полиции, который выяснил, что убийства таки не было. Мужчина просто был недоволен, что возле его дома не почистили снег. Ему казалось, что так у него получится решить проблему.

На него правоохранители составили административный протокол за заведомо ложный вызов специальных служб. Ему грозит штраф от 51 до 119 грн.

Непогода в Украине

В Карпатах выпало больше метра снега и был арктический мороз. На горе Поп Иван зафиксировали минус 27 градусов. В горах из-за снегопада большая угроза схода снежных лавин. Там плохая видимость — до 50 метров. Поэтому спасатели призывают туристов туда не ходить, потому что в горах сейчас смертельно опасно.

Впрочем, это еще не конец зимы, синоптики предупреждают, хоть на следующей неделе снега и не будет, температура по всей Украине понизится до -22 градусов мороза.

Источник: Суспільне