Непогода на Прикарпатье: ГСЧС помогает медикам спасать пациентов

Спасатели ГСЧС помогают медикам оказывать помощь пациентам из-за сильной непогоды на Прикарпатье.

Бойцы ГСЧС доставляют медиков к больным, транспортируют больных в больницы, а также помогают водителям выбраться из снежных заносов.

Об этом сообщает пресс-служба управления ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

Утром 14 февраля спасатели на снегоболотохода Богун выезжали в село Прибылов, чтобы транспортировать больного человека в центральную районную больницу.

За помощью также обратился главный врач Калушского районной больницы. Он просил о буксировке автомобиля с кислородными баллонами. Из-за снежных заносов автомобиль не смог самостоятельно транспортировать баллоны с кислородом из инфекционной больницы.

Непогода в Украине

В Карпатах выпало больше метра снега и был арктический мороз. На горе Поп Иван зафиксировали минус 27 градусов. В горах из-за снегопада большая угроза схода снежных лавин. Там плохая видимость — до 50 метров. Поэтому спасатели призывают туристов туда не ходить, потому что в горах сейчас смертельно опасно.

Впрочем, это еще не конец зимы, синоптики предупреждают, хоть на следующей неделе снега и не будет, температура по всей Украине понизится до -22 градусов мороза.