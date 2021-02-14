Сергей Камышев умер

На 65-м году жизни скончался посол Украины в КНР Сергей Камышев.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

— На 65-м году жизни скончался посол Украины в КНР Сергей Алексеевич Камышев. Известный профессионал, за долгие годы дипломатической работы он сделал выдающийся вклад в развитие отношений Украины со странами Азии и Ближнего Востока. Светлая память и искренние соболезнования близким, — отметил Дмитрий Кулеба.

В СМИ пишут, что причиной смерти стал инфаркт.

Что известно о Сергее Камышеве

Украинский дипломат Сергей Камышев родился в 1956 году в Днепре. С конца 1970-х до начала 1990-х работал на руководящих должностях в угольно-добывающей промышленности в Донецке.

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В 1993 году он закончил Дипломатическую академию МИД РФ. Для него это было второе высшее образование. В 1994 году Камышев начал работать в МИД Украины.

Сергей Камышев работал в украинских посольствах в Египте, Ливане и Сирии и в аппарате МИД. В частности, с 2004 по 2009 год он был главой украинского посольства в Пекине

В 2009-2010 возглавлял Департамент консульской службы, а с 2010 по 2014 работал в Кабмине.

В октябре 2019 года президент Владимир Зеленский повторно назначил Сергея Камышева послом Украины в КНР.

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