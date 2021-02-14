В Кременчуге объявили двухдневный траур по погибшим на Донбассе землякам

Среди трех военных, погибших 14 февраля на Донбассе в результате подрыва на неизвестном устройстве, было двое жителей Кременчуга Полтавской области. В городе на понедельник и вторник объявили траур.
Об этом в соцсети сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий.
По его словам, речь идет о капитане Александре Войтенко и старшем солдате Вячеславе Алексеенко.
— Сегодня у нас печальные новости с фронта. Погибли двое кременчужан: Вячеслав Алексеенко и Александр Войтенко. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Понедельник и вторник в Кременчуге объявляются днями траура. Вечная память Героям! — написал мэр.
14 февраля около 10.00 в районе Новолуганского погибли трое военных. Бойцы подорвались на неустановленном взрывном устройстве.
Погибли капитан Александр Войтенко и старшие солдаты Вячеслав Алексеенко и Дмитрий Мироненко.
Президент Владимир Зеленский поручил министру обороны Андрею Тарану и главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку срочно прибыть на Донбасс для установления обстоятельств трагедии
Источник: Віталій Малецький