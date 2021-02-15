Власть в России рождена телевизором. Для Кремля он всегда имел особое, даже сакральное значение, был движущей силой в продвижении интересов. Следовательно, и ответ на закрытие пророссийских телеканалов в Украине — может быть особенный.

Первыми на решение СНБО о блокировании информационных телеканалов кума Путина отреагировали, конечно, российские пропагандисты.

До истерики российского телевидения в Украине все давно уже привыкли. Но не только такой реакции на санкции против каналов Медведчука следует ожидать от Кремля, — отметил в эксклюзивном комментарии Фактам тижня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Собственно, с ударом Кремль не замедлил. Буквально сразу после закрытия телеканалов обострилась ситуация и на фронте.

Но наиболее красноречивым стало 11 февраля. В день поездки президента Зеленского на Донбасс, причем вместе с послами Большой семерки — боевики и вообще убили двух украинских военных.

Нынешние боевые действия особенно показательны, ведь начались они незадолго до шестой годовщины подписания Минских соглашений.

Как бы там ни было, но и в минском процессе пока никаких сдвигов. Глава украинской делегации в трехстороннем контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук, говорит, что пришло время Киеву занять более жесткую позицию.

Но поможет ли это Украине выйти из тупика в переговорах по Донбассу — неизвестно. Хотя с другой стороны — события на оккупированных территориях вызывают не меньшую тревогу. С участием гастролеров из Москвы там снова активизировались пропагандистские шабаши.

Своей же целью боевики объявили ни много, ни мало — захват всей территории Донецкой и Луганской областей. И даже вспомнили об уже забытом проекте Новороссия.

По мнению специалистов, такими акциями Россия просто пытается поддерживать градус напряжения на оккупированных территориях.

На самом деле подобные меры, скорее, следует рассматривать в классическом российском стиле — денег нет, но вы держитесь. Ведь кроме лозунгов для оккупированного Донбасса, у Кремля больше ничего нет.

Однако и вероятность использования Донбасса для нового масштабного наступления на Украину, например, весной, специалисты тоже не исключают. Ситуация внутри России к этому подталкивает.

К тому же, и выборы в Госдуму на носу. России надо как-то мобилизовать электорат. Особенно на фоне антиправительственных протестов. Но новая война для России — это и новые санкции.

Недаром же глава российского МИД Лавров уже даже заговорил о разрыве дипломатических отношений с Европейским Союзом.

Правда министр иностранных дел Кулеба в такой сценарий не верит. А вот чего специалисты не исключают, так это российских провокаций внутри страны — при непосредственном участии ОПЗЖ.

Представители оппозиционной платформы уже пытались расшатать ситуацию благодаря тарифным протестам. Есть также вероятность, что Кремль сделает ставку и на новые политические проекты.

Но и реакция на действия агентов России внутри Украины должна быть соответствующей, — убежден Леонид Кравчук.

Уже на следующей неделе президент вновь собирает заседание СНБО. И в его офисе даже не скрывают, что в повестке дня будут вопросы, которые требуют жестких решений. Поэтому могут быть сюрпризы.

ФСБ создала в Украине шпионскую сеть с экс-разведчиков

Российские спецслужбы создали агентурную сеть на территории пяти областей — Киевской, Одесской, Николаевской, Житомирской и Черниговской.

Контрразведка СБУ установила, что вербовкой бывших спецназовцев военной разведки занимались сотрудники ФСБ РФ Вадим Даутов и Денис Собко.

По их заданию, агенты готовили диверсии и помогали проникновению диверсионно-разведывательных групп с временно оккупированных территорий. Одним из объектов посягательств были боевые самолеты на аэродроме Кульбакино.