ОАЭ увеличат инвестиции в агрокомплекс Украины до $2 млрд в год

Объединенные Арабские Эмираты увеличат инвестиции в агропромышленный комплекс Украины в десять раз и он составит до $2 млрд в год.

Об этом заявил внештатный советник главы Офиса президента Тимофей Милованов.

— Сегодня мне посчастливилось быть на встрече с наследным принцем ОАЭ. Он дал задание своей команде увеличить товарооборот и инвестиции в агрокомплекс с Украиной в 10 раз за несколько лет, то есть, довести до $2 млрд в год, — отметил Милованов.

Украина и ОАЭ подписали контракты и меморандумы, общая сумма которых превышает $3 млрд. Это произошло во время официального визита украинской стороны во главе с президентом Владимиром Зеленским.

Обе страны договорились о сотрудничестве над инвестиционными проектами, в аграрной и оборонной сферах и над платформой для обмена интеллектуальной собственностью на основе блокчейну.

Владимир Зеленский подчеркнул, что соглашения с ОАЭ — это важный шаг для инвестиций в Украину из Западной Азии.