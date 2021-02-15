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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Вікторія Гірко |

Ситуация полностью под контролем: Милованов о переговорах Украины с МВФ

Украинская сторона делает все возможное, чтобы достичь договоренностей с Международным валютным фондом.

Ситуация полностью под контролем: Милованов о переговорах Украины с МВФ

В то же время в любом переговорном процессе есть принципиальные вопросы, связанные в том числе и с независимостью государственного управления. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов.

— Каждый отстаивает свою позицию, делает это твердо. Соответственно, переговоры занимают время. И это нормально. Обеим сторонам нужно найти компромиссы в общих интересах. В этом и заключается суть переговоров, — отметил он.

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Вместе с тем Тимофей Милованов заверил, что Украина и МВФ постоянно работают над согласованием позиций. Поэтому ситуация полностью под контролем.

— Существенных рисков нет. Ситуация абсолютно под контролем. И финансовая — макроэкономическая стабильность поддерживается, системных рисков нет, ситуация с бюджетом нормальная. И переговорная с МВФ, — добавил Милованов.

13 февраля стало известно, что миссия МВФ в Украине завершила работу. Но стороны пока не договорились о пересмотре программы кредитования по поддержке украинской экономики Stand-by.

Несмотря на это, постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, заявил, что обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс.

Источник: Интерфакс-Украина

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