В Киеве экс-нардепа будут судить за аферу с квартирой

В Киеве будут судить двух адвокатов и нотариуса, которые подделали документы и пытались продать государственное помещение на улице Банковой.

Мошенники, один из которых бывший нардеп Украины, использовали для этого данные умершей в 2002 году пожилой женщины. Мужчины пытались продать квартиру общественной организации за $130 тыс.

Бывшего нардепа задержали при попытке заключить договор купли-продажи помещения. Во время этого использовали поддельный паспорт гражданина Украины на чужое имя.

Мужчин будут судить по статье 190 Мошенничество, статье 15 Покушение на уголовное преступление, статье 358 Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов и статье 365-2 Злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги УК Украины.

Мошенникам грозит до 12 лет лишения свободы. Квартиру передали Государственному управлению делами.

В Киеве мошенники присвоили квартиру

Житель Киевской области завладел квартирой стоимостью более 1 млн грн в центре столицы по улице Черновола, принадлежавшей умершему лицу.

Для этого мужчина воспользовался чужим паспортом и поддельным договором дарения. Таким способом подозреваемый нанес материальный ущерб территориальной общине Киева, которая имеет право на признание наследства от умершего.