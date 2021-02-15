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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

В Киеве экс-нардепа будут судить за аферу с квартирой

В Киеве будут судить двух адвокатов и нотариуса, которые подделали документы и пытались продать государственное помещение на улице Банковой.

В Киеве экс-нардепа будут судить за аферу с квартирой

Мошенники, один из которых бывший нардеп Украины, использовали для этого данные умершей в 2002 году пожилой женщины. Мужчины пытались продать квартиру общественной организации за $130 тыс.

Бывшего нардепа задержали при попытке заключить договор купли-продажи помещения. Во время этого использовали поддельный паспорт гражданина Украины на чужое имя.

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Мужчин будут судить по статье 190 Мошенничество, статье 15 Покушение на уголовное преступление, статье 358 Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов и статье 365-2 Злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги УК Украины.

Мошенникам грозит до 12 лет лишения свободы. Квартиру передали Государственному управлению делами.

В Киеве мошенники присвоили квартиру

Житель Киевской области завладел квартирой стоимостью более 1 млн грн в центре столицы по улице Черновола, принадлежавшей умершему лицу.

Для этого мужчина воспользовался чужим паспортом и поддельным договором дарения. Таким способом подозреваемый нанес материальный ущерб территориальной общине Киева, которая имеет право на признание наследства от умершего.

Источник: Прокуратура Киева

Фото: Прокуратура Киева

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