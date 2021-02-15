SkyUp разрешили вылет с украинцами из Занзибара

Авиакомпания SkyUp Airlines получила разрешение на вылет с украинцами, которые застряли на Занзибаре. Рейс будет осуществляться через Анталию (Турция).
Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
— Информирую по проблеме вылета самолета SkyUp из Занзибара. От турецкой стороны получили необходимое разрешение на вылет в Анталию и далее на Киев. Скоро всех вернем, — заявил Криклий.
Украинцы на Занзибаре
в течении трех дней около 180 украинских туристов не могли вылететь из Занзибара (Танзания) из-за неисправности самолета. Об этом сообщил в соцсети один из пассажиров рейса PQ 1972 авиакомпании SkyUp Занзибар — Анталия — Киев Антон Ткачев.
Через несколько часов технически самолет был готов совершить рейс. Однако для его выполнения нужно было внести изменения в маршрут и учесть правила выполнения рейса по рабочему времени экипажей. А также, получить необходимые разрешительные документы от стран, чьи границы пересекает самолет.