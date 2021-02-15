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Факты / Украина / Общество
Євгенія Шапоренко |

Украинцев вернут из Занзибара: SkyUp получила разрешение на вылет

Авиакомпания SkyUp Airlines получила разрешение на вылет с украинцами, которые застряли на Занзибаре. Рейс будет осуществляться через Анталию (Турция).

SkyUp

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

— Информирую по проблеме вылета самолета SkyUp из Занзибара. От турецкой стороны получили необходимое разрешение на вылет в Анталию и далее на Киев. Скоро всех вернем, — заявил Криклий.

SkyUp разрешили вылет с украинцами из Занзибара

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Украинцы на Занзибаре

в течении трех дней около 180 украинских туристов не могли вылететь из Занзибара (Танзания) из-за неисправности самолета. Об этом сообщил в соцсети один из пассажиров рейса PQ 1972 авиакомпании SkyUp Занзибар — Анталия — Киев Антон Ткачев.

Через несколько часов технически самолет был готов совершить рейс. Однако для его выполнения нужно было внести изменения в маршрут и учесть правила выполнения рейса по рабочему времени экипажей. А также, получить необходимые разрешительные документы от стран, чьи границы пересекает самолет.

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