SkyUp разрешили вылет с украинцами из Занзибара

в течении трех дней около 180 украинских туристов не могли вылететь из Занзибара (Танзания) из-за неисправности самолета. Об этом сообщил в соцсети один из пассажиров рейса PQ 1972 авиакомпании SkyUp Занзибар — Анталия — Киев Антон Ткачев.

Через несколько часов технически самолет был готов совершить рейс. Однако для его выполнения нужно было внести изменения в маршрут и учесть правила выполнения рейса по рабочему времени экипажей. А также, получить необходимые разрешительные документы от стран, чьи границы пересекает самолет.