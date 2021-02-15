По состоянию на утро понедельника, 15 февраля, в Украине подтвердилось 1 273 475 случаев коронавируса.
За последние сутки опасную болезнь обнаружили еще у 2 332 человек, из которых госпитализированы — 1 145.
Выздоровели за вчера более 2,4 тыс. пациентов, летальных случаев — 62.
Традиционно для выходных, за минувшие сутки было осуществлено лишь 13,7 тыс. тестирований.
За воскресенье, 14 февраля, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Ивано-Франковской (457) и Черновицкой (225) областях, в Киеве (211), на Киевщине (171) и Житомирщине (150).
Коронавирус в регионах
- Киев — 211 случаев;
- Винницкая область — 142 случая;
- Волынская область — 45 случаев;
- Днепропетровская область — 106 случаев;
- Донецкая область — 28 случаев;
- Житомирская область — 150 случаев;
- Закарпатская область — 113 случаев;
- Запорожская область — 46 случаев;
- Ивано-Франковская область — 457 случаев;
- Киевская область — 171 случай;
- Кировоградская область — 3 случая;
- Луганская область — 9 случаев;
- Львовская область — 123 случая;
- Николаевская область — 77 случаев;
- Одесская область — 75 случаев;
- Полтавская область — 21 случай;
- Ровенская область — 15 случаев;
- Сумская область — 47 случаев;
- Тернопольская область — 79 случаев;
- Харьковская область — 59 случаев;
- Херсонская область — 31 случай;
- Хмельницкая область — 10 случаев;
- Черкасская область — 66 случаев;
- Черновицкая область — 225 случаев;
- Черниговская область — 23 случая.
Новый карантин в Украине
Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что новый карантин в Украине уже скоро будет принят постановлением Кабмина.
Новый проект карантина предусматривает повторное зонирование на четыре зоны — зеленая, желтая, оранжевая и красная.
Правда, на этот раз зонирование будет распространяться на целые области, а разделения на районы уже не будет.
Решение о новом карантине в Украине будет принято не позднее 18 февраля.