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Факты / Украина / Общество
Наташа Тарчевська |

В Украине 2 332 случая коронавируса в сутки, госпитализаций вдвое меньше

По состоянию на утро понедельника, 15 февраля, в Украине подтвердилось 1 273 475 случаев коронавируса.

В Украине 2 332 случая коронавируса в сутки, госпитализаций вдвое меньше

За последние сутки опасную болезнь обнаружили еще у 2 332 человек, из которых госпитализированы — 1 145.

Выздоровели за вчера более 2,4 тыс. пациентов, летальных случаев — 62.

Традиционно для выходных, за минувшие сутки было осуществлено лишь 13,7 тыс. тестирований.

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За воскресенье, 14 февраля, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Ивано-Франковской (457) и Черновицкой (225) областях, в Киеве (211), на Киевщине (171) и Житомирщине (150).

Коронавирус в регионах

  • Киев — 211 случаев;
  • Винницкая область — 142 случая;
  • Волынская область — 45 случаев;
  • Днепропетровская область — 106 случаев;
  • Донецкая область — 28 случаев;
  • Житомирская область — 150 случаев;
  • Закарпатская область — 113 случаев;
  • Запорожская область — 46 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 457 случаев;
  • Киевская область — 171 случай;
  • Кировоградская область — 3 случая;
  • Луганская область — 9 случаев;
  • Львовская область — 123 случая;
  • Николаевская область — 77 случаев;
  • Одесская область — 75 случаев;
  • Полтавская область — 21 случай;
  • Ровенская область — 15 случаев;
  • Сумская область — 47 случаев;
  • Тернопольская область — 79 случаев;
  • Харьковская область — 59 случаев;
  • Херсонская область — 31 случай;
  • Хмельницкая область — 10 случаев;
  • Черкасская область — 66 случаев;
  • Черновицкая область — 225 случаев;
  • Черниговская область — 23 случая.

Новый карантин в Украине

Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что новый карантин в Украине уже скоро будет принят постановлением Кабмина.

Новый проект карантина предусматривает повторное зонирование на четыре зоны — зеленая, желтая, оранжевая и красная.

Правда, на этот раз зонирование будет распространяться на целые области, а разделения на районы уже не будет.

Решение о новом карантине в Украине будет принято не позднее 18 февраля.

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