По состоянию на утро понедельника, 15 февраля, в Украине подтвердилось 1 273 475 случаев коронавируса.

За последние сутки опасную болезнь обнаружили еще у 2 332 человек, из которых госпитализированы — 1 145.

Выздоровели за вчера более 2,4 тыс. пациентов, летальных случаев — 62.

Традиционно для выходных, за минувшие сутки было осуществлено лишь 13,7 тыс. тестирований.

За воскресенье, 14 февраля, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Ивано-Франковской (457) и Черновицкой (225) областях, в Киеве (211), на Киевщине (171) и Житомирщине (150).

Коронавирус в регионах

Киев — 211 случаев;

Винницкая область — 142 случая;

Волынская область — 45 случаев;

Днепропетровская область — 106 случаев;

Донецкая область — 28 случаев;

Житомирская область — 150 случаев;

Закарпатская область — 113 случаев;

Запорожская область — 46 случаев;

Ивано-Франковская область — 457 случаев;

Киевская область — 171 случай;

Кировоградская область — 3 случая;

Луганская область — 9 случаев;

Львовская область — 123 случая;

Николаевская область — 77 случаев;

Одесская область — 75 случаев;

Полтавская область — 21 случай;

Ровенская область — 15 случаев;

Сумская область — 47 случаев;

Тернопольская область — 79 случаев;

Харьковская область — 59 случаев;

Херсонская область — 31 случай;

Хмельницкая область — 10 случаев;

Черкасская область — 66 случаев;

Черновицкая область — 225 случаев;

Черниговская область — 23 случая.

Новый карантин в Украине

Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что новый карантин в Украине уже скоро будет принят постановлением Кабмина.

Новый проект карантина предусматривает повторное зонирование на четыре зоны — зеленая, желтая, оранжевая и красная.

Правда, на этот раз зонирование будет распространяться на целые области, а разделения на районы уже не будет.

Решение о новом карантине в Украине будет принято не позднее 18 февраля.