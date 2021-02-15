По состоянию на понедельник, 15 февраля 2021 года, курс доллара в Украине немножко вырос, НБУ установил его на уровне 27,84 грн/1$, в пятницу американская валюта стоила 27,83 грн/1$.

А вот курс евро немножко упал, 15 февраля валюта стоит 33,68 грн/1€, днем ​​ранее он был 33,81 грн/1€.

По сравнению с гривной польский злотый также упал в цене.

Российский рубль также ослаб.

Курс валют в Украине от НБУ на 15.02:

$1 — 27,844 грн;

€1 — 33,6801 грн;

1 польский злотый — 7,4825 грн;

10 российских рублей — 3,7518 грн.

Украинская экономика вырастет на 10%

Украинская экономика резко вырастет на 10% во втором квартале 2021 года после пяти последовательных кварталов спада. Об этом свидетельствуют данные опроса Reuters.

Это произойдет при условии, если украинское правительство продолжит ослаблять коронавирусные ограничения.