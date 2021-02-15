По состоянию на понедельник, 15 февраля 2021 года, курс доллара в Украине немножко вырос, НБУ установил его на уровне 27,84 грн/1$, в пятницу американская валюта стоила 27,83 грн/1$.
А вот курс евро немножко упал, 15 февраля валюта стоит 33,68 грн/1€, днем ранее он был 33,81 грн/1€.
По сравнению с гривной польский злотый также упал в цене.
Российский рубль также ослаб.
Курс валют в Украине от НБУ на 15.02:
- $1 — 27,844 грн;
- €1 — 33,6801 грн;
- 1 польский злотый — 7,4825 грн;
- 10 российских рублей — 3,7518 грн.
Украинская экономика вырастет на 10%
Украинская экономика резко вырастет на 10% во втором квартале 2021 года после пяти последовательных кварталов спада. Об этом свидетельствуют данные опроса Reuters.
Это произойдет при условии, если украинское правительство продолжит ослаблять коронавирусные ограничения.