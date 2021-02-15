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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Марія Степанюк |

Евро дешевеет: курс валют в Украине 15 февраля

По состоянию на понедельник, 15 февраля 2021 года, курс доллара в Украине немножко вырос, НБУ установил его на уровне 27,84 грн/1$, в пятницу американская валюта стоила 27,83 грн/1$.

курс валют

А вот курс евро немножко упал, 15 февраля валюта стоит 33,68 грн/1€, днем ​​ранее он был 33,81 грн/1€.

По сравнению с гривной польский злотый также упал в цене.

Российский рубль также ослаб.

Курс валют в Украине от НБУ на 15.02:

  • $1 — 27,844 грн;
  • €1 — 33,6801 грн;
  • 1 польский злотый — 7,4825 грн;
  • 10 российских рублей — 3,7518 грн.

курс валют 15 лютого 2021

Украинская экономика вырастет на 10%

Украинская экономика резко вырастет на 10% во втором квартале 2021 года после пяти последовательных кварталов спада. Об этом свидетельствуют данные опроса Reuters.

Это произойдет при условии, если украинское правительство продолжит ослаблять коронавирусные ограничения.

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