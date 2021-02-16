За прошедшие сутки, 15 февраля, почти на всей территории проведения операции Объединенных сил наблюдалась тишина. Было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

Неподалеку Славного вооруженные формирования Российской Федерации вели неприцельный огонь из станкового противотанкового гранатомета, а возле Опытного — из ручного противотанкового гранатомета.

Вблизи населенного пункта Светлодарск, боевики совершили провокационные обстрелы с автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди украинских защитников нет.

С начала текущих суток, 16 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Потери на Донбассе

14 февраля трое украинских военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве. По данному факту ГБР начало расследование.

Правоохранительные органы открыли уголовное производство по ст. 425 (Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения) УК Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский после поездки в ОАЭ провел ночное совещание, во время которого дал 10 дней на расследование подрыва трех украинских военных на Донбассе и поручил проверить все взрывные устройства в зоне проведения ООС.