По состоянию на вторник, 16 февраля 2021 года, Нацбанк установил курс доллара на уровне 27,96 грн/1$. По сравнению с понедельником доллар вырос, а гривна подешевела, днем ранее курс был 27,84 грн/1$.
Курс евро также вырос, 16 февраля валюта стоит 33,92 грн/1€. В понедельник курс был 33,68 грн/1€.
Польский злотый по сравнению с гривной также вырос.
Прибавил в цене и российский рубль.
Курс валют в Украине от НБУ на 16.02:
- $1 — 27,9671 грн;
- €1 — 33,9297 грн;
- 1 польский злотый — 7,5671 грн;
- 10 российских рублей — 3,8146 грн.
Курс доллара в Украине
Несмотря на то, что курс доллара в Украине постоянно колеблется, эксперты считают, что в ближайшее время он вряд ли превысит отметку 30 грн/1$.
Американская валюта будет удерживаться приблизительно на одном и том же уровне.
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