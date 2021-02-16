По состоянию на вторник, 16 февраля 2021 года, Нацбанк установил курс доллара на уровне 27,96 грн/1$. По сравнению с понедельником доллар вырос, а гривна подешевела, днем ранее курс был 27,84 грн/1$.

Курс евро также вырос, 16 февраля валюта стоит 33,92 грн/1€. В понедельник курс был 33,68 грн/1€.

Польский злотый по сравнению с гривной также вырос.

Прибавил в цене и российский рубль.

Курс валют в Украине от НБУ на 16.02:

$1 — 27,9671 грн;

€1 — 33,9297 грн;

1 польский злотый — 7,5671 грн;

10 российских рублей — 3,8146 грн.

Курс доллара в Украине

Несмотря на то, что курс доллара в Украине постоянно колеблется, эксперты считают, что в ближайшее время он вряд ли превысит отметку 30 грн/1$.

Американская валюта будет удерживаться приблизительно на одном и том же уровне.

Подробнее о курсе доллара в Украине 2021 читайте на Фактах ICTV.