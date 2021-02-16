Кабмин планирует закупить цветы на почти 200 тыс. грн для протокольных мероприятий

Секретариат Кабинета министров Украины планирует закупить цветы на 198 тыс. грн, которые будут использовать для мероприятий в 2021 году.

Такая сумма обусловлена количеством протокольных мероприятий с участием премьер-министра, вице-премьер-министров и руководства секретариата правительства.

Секретариат хочет закупить 75 разных видов цветов. В частности 24 разновидностей роз, три разновидности гвоздики, два вида антуриума, два вида хризантем и эвкалипт.

Среди закупленных товаров тюльпаны, нарциссы, герберы, пионы, лозы, орхидеи, плющ, гладиолусы и елки, а также упаковка для цветов.

Украина закупит военную продукцию

В течение 2021 года для развития оборонной сферы Украины на территорию государства будут поставлять военную технику на сумму более 10 млрд грн.

В частности 3 300 ракетно-артиллерийских систем, 2 700 приборов разведки и наблюдения, а также более 320 автомобилей. Это стало возможным благодаря ряду контрактов, которые утвердили в течение 2020 года.

Источник: Prozorro