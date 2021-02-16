В Украине коронавирусом по состоянию на 16 февраля заболели 1 276 61 человек. За последние сутки было обнаружено 3 143 новых случая заражения. В частности, заболели 182 ребенка и 179 медработников.

За минувшие сутки преодолели болезнь 6 189 человек, в общем — 1 122 968 украинцев. В то же время от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 150 человек, за все время пандемии — 24 542.

Осуществлен тестирований за сутки — 39 401 (в том числе методом ПЦР — 18 948, методом ИФА — 11 339, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 9 114).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (621), Черновицкой (343), г. Киев (308), Винницкой (210) и Закарпатской (204) областях.

Количество больных в регионах:

г. Киев — 308 случаев;

Винницкая область — 210 случаев;

Волынская область — 95 случаев;

Днепропетровская область — 85 случаев;

Донецкая область — 60 случаев;

Житомирская область — 18 случаев;

Закарпатская область — 204 случая;

Запорожская область — 95 случаев;

Ивано-Франковская область — 621 случай;

Киевская область — 136 случаев;

Кировоградская область — 20 случаев;

Луганская область — 26 случаев;

Львовская область — 115 случаев;

Николаевская область — 55 случаев;

Одесская область — 127 случаев;

Полтавская область — 149 случаев;

Ровенская область — 88 случаев;

Сумская область — 7 случаев;

Тернопольская область — 67 случаев;

Харьковская область — 131 случай;

Херсонская область — 6 случаев;

Хмельницкая область — 50 случаев;

Черкасская область — 99 случаев;

Черновицкая область — 343 случая;

Черниговская область — 28 случаев.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 15 февраля коронавирусом в Украине заболели 2 332 человека. За все время пандемии подтвердилось 1 273 475 случаев коронавирусной инфекции.

За последние сутки госпитализированы — 1 145 украинцев. Выздоровели за вчера более 2,4 тыс. пациентов, летальных случаев — 62.

За прошедшие сутки было совершено лишь 13,7 тыс. тестирований.