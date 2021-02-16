В Украине коронавирусом по состоянию на 16 февраля заболели 1 276 61 человек. За последние сутки было обнаружено 3 143 новых случая заражения. В частности, заболели 182 ребенка и 179 медработников.
За минувшие сутки преодолели болезнь 6 189 человек, в общем — 1 122 968 украинцев. В то же время от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 150 человек, за все время пандемии — 24 542.
Осуществлен тестирований за сутки — 39 401 (в том числе методом ПЦР — 18 948, методом ИФА — 11 339, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 9 114).
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (621), Черновицкой (343), г. Киев (308), Винницкой (210) и Закарпатской (204) областях.
Количество больных в регионах:
- г. Киев — 308 случаев;
- Винницкая область — 210 случаев;
- Волынская область — 95 случаев;
- Днепропетровская область — 85 случаев;
- Донецкая область — 60 случаев;
- Житомирская область — 18 случаев;
- Закарпатская область — 204 случая;
- Запорожская область — 95 случаев;
- Ивано-Франковская область — 621 случай;
- Киевская область — 136 случаев;
- Кировоградская область — 20 случаев;
- Луганская область — 26 случаев;
- Львовская область — 115 случаев;
- Николаевская область — 55 случаев;
- Одесская область — 127 случаев;
- Полтавская область — 149 случаев;
- Ровенская область — 88 случаев;
- Сумская область — 7 случаев;
- Тернопольская область — 67 случаев;
- Харьковская область — 131 случай;
- Херсонская область — 6 случаев;
- Хмельницкая область — 50 случаев;
- Черкасская область — 99 случаев;
- Черновицкая область — 343 случая;
- Черниговская область — 28 случаев.
Коронавирус в Украине
По состоянию на 15 февраля коронавирусом в Украине заболели 2 332 человека. За все время пандемии подтвердилось 1 273 475 случаев коронавирусной инфекции.
За последние сутки госпитализированы — 1 145 украинцев. Выздоровели за вчера более 2,4 тыс. пациентов, летальных случаев — 62.
За прошедшие сутки было совершено лишь 13,7 тыс. тестирований.