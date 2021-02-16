Врач принимал по Skype: в Киеве скорая спасла женщину во время домашних родов

В Дарницком районе столицы бригада скорой помощи спасала 26-летнюю роженицу, которая решила рожать дома.

Роды принимал врач по Skype. Медиков вызвал муж роженицы.

— Младенец родился недоношенным на 36 неделе. Мать на учете в женской консультации не состояла, — отметили в Центре экстренной медицинской помощи.

В Центре отметили, что рожать женщинам дома не запрещено законодательством Украины, однако следует понимать все возможные последствия таких родов.

По словам акушера-гинеколога Киевского городского роддома №6 Натали Яремчук, в ее больницу минимум два раза в месяц привозят женщин, которые решили рожать дома.

— Женщин, к счастью, мы пока не теряли, а с детьми было всякое — и смерти, и увечья, — отметила Яремчук.

Смерть роженицы в Ровно

23 января жительница Ровно скончалась в местном роддоме, куда ее доставили после домашних родов. У женщины началось массивное кровотечение и лишь через полтора часа для нее вызвали скорую помощь.

В квартире во время родов находились муж роженицы, ее сестра и духовный наставник.

Женщину госпитализировали в реанимационное отделение, где через час она умерла.