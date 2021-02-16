Компания-разработчик вакцины против коронавируса Pfizer подала документы на регистрацию своего вещества в Украине.

Об этом во время онлайн-конференции американо-украинского делового совета 16 февраля 2021 года заявил глава Минздрава Украины Максим Степанов.

— Разговаривая с вами, я получил сообщение, что Pfizer подалась на регистрацию, — оперативно сообщил новость Максим Степанов.

После того, как компания подала документы, ее вещество зарегистрируют в Украине. Это произойдет в течение нескольких дней, добавил министр.

Вакцинация в Украине

15 февраля 2021 года другой производитель вакцины против коронавируса AstraZeneca подал документы на регистрацию своего вещества в Украине.

Заявка поступила в Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины.

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Источник: U.S.-Ukraine Business Council (USUBC)