PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы
Людмила Грубнік |

Шмыгаль поручил разработать механизмы поддержки авиаперевозчиков Украины

В Украине планируют разработать механизмы поддрежки отечественных авиаперевозчиков.

авіакатастрофа індонезія

Такое поручение дал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль Министерству инфраструктуры.

В ведомстве до 22 февраля 2021 года должны наработать решения, которые позволили бы поддержать украинские авиакомпании, которые из-за коронавируса, введения карантинных мер и значительного сокращения пассажиропотока переживают не лучшие времена.

Кроме того, по словам главы правительства, украинцы должны получить доступ к качественным и дешевым авиаперевозкам.

Восстановление туризма в Украине

Из-за пандемии коронавируса и карантина сфера туризма не только Украины, но и других государств понесла значительные убытки.

Читайте
Больше 140 тыс. полетов: стал известен список самых активных авиакомпаний в Украине

В Украине прогнозируют, что отрасль будет восстанавливаться в течение минимум двух лет.

Подробнее о восстановлении туризма в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Кабмин

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка