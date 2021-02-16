В Украине планируют разработать механизмы поддрежки отечественных авиаперевозчиков.
Такое поручение дал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль Министерству инфраструктуры.
В ведомстве до 22 февраля 2021 года должны наработать решения, которые позволили бы поддержать украинские авиакомпании, которые из-за коронавируса, введения карантинных мер и значительного сокращения пассажиропотока переживают не лучшие времена.
Кроме того, по словам главы правительства, украинцы должны получить доступ к качественным и дешевым авиаперевозкам.
Восстановление туризма в Украине
Из-за пандемии коронавируса и карантина сфера туризма не только Украины, но и других государств понесла значительные убытки.
В Украине прогнозируют, что отрасль будет восстанавливаться в течение минимум двух лет.
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