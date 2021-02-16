Дело НАБУ о закупке вакцин негативно повлияет на сотрудничество с производителями — Минздрав

Расследование Национальным антикоррупционным бюро Украины возможных злоупотреблений при закупке вакцин против Covid-19 негативно повлияет на переговоры с производителями.

Такое мнение высказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

— К чему приводят эти нападки – последствия коснутся каждого украинца. Украина уже теряет доверие от производителей вакцин. Подобные ситуации разрушают репутацию нашего государства. У нас и без того достаточно сложные переговоры, чтобы получить дополнительные дозы вакцин. Из-за грязных информационных атак производители начали выражать нежелание дальнейшего сотрудничества, — сказал он.

Министр добавил, что такие действия – это попытка срыва вакцинальной кампании в Украине.

— Речь идет о попытке срыва вакцинальной кампании. А это в свою очередь нам открывает путь к одной вакцине, которую нам так настоятельно предлагают. Моя позиция – не допустит на рынок Украину российскую вакцины,- отметил Степанов.

Министр считает дело НАБУ одним из инструментов информационной войны против команды министерства.

В то же время он подчеркнул, что предоставит в НАБУ все необходимые документы на протяжении суток.

На сайте Совета общественного контроля НАБУ появилась информация о том, что 3 февраля Бюро начало досудебное расследование возможных злоупотреблений при закупке китайской вакцины компании Sinovac Biotech по $17,85 за дозу с помощью частной фирмы-посредника.

Позже и. о. руководителя САП Максим Грищук подтвердил информацию о начале расследования НАБУ уголовного производства по закупке вакцины от Covid-19.

При этом он не уточнил деталей расследования и названий, отметив лишь, что дело открыто 3 февраля 2021 года. Также он не уточнил, по какой именно статье открыто производство.