Украина осталась одна в расследовании катастрофы самолета МАУ — Мамедов

Работу по расследованию обстоятельств авиакатастрофы самолета МАУ в Иране нельзя назвать налаженной и скоординированной.

Такое мнение высказал заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов.

— Украина осталась одна в своем расследовании. Запросы о правовой помощи выполняются месяцами. Мы понимаем, такое обстоятельство, как пандемия, которая поразила весь мир, конечно, осложнила даже авиасообщение и передачу материалов.

По словам Гюндуза Мамедова, пока есть трудности с передачей материалов из Канады. Хотя украинские прокуроры постоянно контактируют с канадскими, но это мало способствует оперативному выполнению запросов.

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Поэтому украинская сторона даже инициировала визит специальной группы в Канаду, чтобы провести личные встречи с канадскими партнерами. Мамедов надеется, что его рассмотрят в ближайшее время.

Между тем на днях Канада сообщила, что изучает аудиозапись, на которой якобы министр иностранных дел Ирана обсуждает возможность того, что сбивание самолета МАУ было преднамеренным актом.

Также человек на записи утверждает, что политическое и военное руководство Ирана могут никогда не раскрыть правду о катастрофе.