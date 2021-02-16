С 25 февраля по 9 марта из Киева в Черновцы будет курсировать дополнительный поезд №249/250, который запускает Укрзализныця по просьбе пассажиров.

Дополнительный поезд в Черновцы обеспечит перевозку туристов на горнолыжные курорты в западных регионах Украины, количество которых увеличилось из-за благоприятных погодных условий.

График курсирования поезда №249/250 Киев-Черновцы-Киев:

отправление из Киева 26 февраля, 1, 5, 7, 9 марта — в 15.09, прибытие в Черновцы в 08.15;

из Черновцов — 25 и 28 февраля, 4, 6, 8 марта в 19.15, прибытие в Киев в 12.30.

Приобрести билеты можно в железнодорожных кассах или онлайн.

В конце 2020 года Укрзализныця запустила новый поезд Интерсити+ №745/746 сообщением Киев-Славское.

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На прошлой неделе из-за непогоды в Украине было изменено время прибытия нескольких поездов Укрзализныци.

Некоторые поезда задержались на шесть-пять часов.