Укрзализныця запустит новое приложение для покупки билетов

Укрзализныця создает новое приложение для покупки электронных билетов на поезда. Он станет доступен для пассажиров уже в 2021 году.

Новое приложение будет доступно на Android и iOS. Поэтому билеты на поезд и сопутствующие услуги можно будет удобно заказать через личный телефон.

Кроме того, с помощью приложения можно будет приобрести проездные документы для льготных категорий пассажиров.

Директор по информационным технологиям АО Укрзализныця Владимир Резник пояснил, что таким образом стремятся максимально диджитализировать все сервисы для клиентов.

Также компания планирует заменить мобильные терминалы контроля документов на обычные смартфоны, которые в разы дешевле.

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В Укрзализныце отмечают, что с начала 2021 года онлайн было приобретено 2 млн билетов, это 74% от общего объема реализованных проездных документов.

Недавно Укрзализныця вместе с Visa и Middleware запустила собственный чат-бот, который работает в Telegram и Viber.

Как купить билеты на поезд с помощью чат-ботов в мессенджерах Telegram и Viber — читайте на Фактах ICTV.