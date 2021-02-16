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Факты / Украина
Валентина Летяк |

Вакцину Pfizer в Украине способны хранить только три компании — Шмыгаль

Мощности для хранения вакцины Pfizer в Украине имеют только три компании.

вакцина коронавирус

В то же время возможности этих компаний ограничены, поскольку вакцина требует сложной инфраструктуры из-за транспортировки и хранения при чрезвычайно низкой температуре -80 градусов, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— В Украине есть три компании, способные обеспечить такие условия хранения, их мощности ограничены 300 тыс. доз в неделю. По расчетам Минздрава, этого должно хватить для того, чтобы выдерживать цикличность использования и завоза новых партий, — уточнил он.

По его словам, относительно других вакцин, условия хранения которых менее жесткие и требуют от -8 до +8, ситуация лучше.

— Есть отдельное госпредприятие с соответствующими складскими помещениями, а также многочисленные частные компании. Кроме того, мы обновили эту инфраструктуру. Поэтому с точки зрения сохранения и логистики вакцин, мы в целом чувствуем себя уверенно, — подытожил Шмыгаль.

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Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения 15 февраля получил заявку о государственной регистрации в Украине вакцины Oxford/AstraZeneca под обязательство для экстренного медицинского применения.

В Польше пока не знают, когда 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca, которые планируется перепродать Киеву, поставят в Украину.

Источник: Укринформ

Фото: Dreamstime

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