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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубнік |

Задержка вакцинации от Covid-19 в Украине: Степанов назвал причину и новые сроки

Вакцинация против коронавируса в Украине задерживается и начнется в конце этой недели или в начале следующей.

щеплення, дифтерія, вакцинація

Об этом в ходе онлайн-конференции американо-украинского делового совета 16 февраля 2021 года сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

— Я могу уверенно заявить, что мы начнем вакцинацию в феврале, но, скорее всего, это будет конец этой недели или начало следующей, — уточнил Максим Степанов.

Раньше массовую иммунизацию собирались начать в стране после 15 февраля, однако возникла задержка.

— Мы рассчитывали, что начнем вакцинацию, исходя из подписанных документов. Но возникли трудности логистического и бюрократического характера, — добавил глава Минздрава.

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Вакцинация против коронавируса

Старт вакцинации против коронавируса в Украине зависит от поставок первых партий вещества.

Ранее они ожидались после 15 февраля 2021 года.

Подробнее о вакцинации против коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: U.S.-Ukraine Business Council (USUBC)

Фото: Dreamstime

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