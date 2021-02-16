Вакцинация против коронавируса в Украине задерживается и начнется в конце этой недели или в начале следующей.

Об этом в ходе онлайн-конференции американо-украинского делового совета 16 февраля 2021 года сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

— Я могу уверенно заявить, что мы начнем вакцинацию в феврале, но, скорее всего, это будет конец этой недели или начало следующей, — уточнил Максим Степанов.

Раньше массовую иммунизацию собирались начать в стране после 15 февраля, однако возникла задержка.

— Мы рассчитывали, что начнем вакцинацию, исходя из подписанных документов. Но возникли трудности логистического и бюрократического характера, — добавил глава Минздрава.

Вакцинация против коронавируса

Старт вакцинации против коронавируса в Украине зависит от поставок первых партий вещества.

Ранее они ожидались после 15 февраля 2021 года.

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Источник: U.S.-Ukraine Business Council (USUBC)