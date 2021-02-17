PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Адаптивный карантин 2021: список ограничений красной зоны

Со следующей недели Украина вернется к модели адаптивного карантина. Кабмин определил перечень ограничений, которые будут действовать в красной зоне карантина.

карантин в україні

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что ограничения остались почти те же, что действовали во время январского локдауна. В частности, запрещается:

  • работа заведений общественного питания;
  • работа торгово-развлекательных центров и других развлекательных учреждений (кинотеатров, театров и так далее);
  • работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов в школах;
  • работа непродовольственных рынков и магазинов;
  • работа спортивных залов, бассейнов и фитнес-центов.

В то же время продолжат работать в красной карантинной зоне банки, АЗС, ветеринарные магазины, аптеки, продовольственные магазины.

Читайте
Перелом пандемии. Чего ждать человечеству в борьбе с коронавирусом в будущем

Решение о введении красной зоны будет принимать центральная комиссия по чрезвычайным ситуациям. После решения ограничения должны ввести на территории области или района в течение 48 часов.

17 февраля во время заседания Кабмина в Украине снова ввели адаптивный карантин. То есть с 24 февраля страну поделят на четыре карантинные зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную.

До того времени во всех регионах будут действовать правила желтой карантинной зоны.

Фото: Pixabay

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка