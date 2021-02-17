Со следующей недели Украина вернется к модели адаптивного карантина. Кабмин определил перечень ограничений, которые будут действовать в красной зоне карантина.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что ограничения остались почти те же, что действовали во время январского локдауна. В частности, запрещается:

работа заведений общественного питания;

работа торгово-развлекательных центров и других развлекательных учреждений (кинотеатров, театров и так далее);

работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов в школах;

работа непродовольственных рынков и магазинов;

работа спортивных залов, бассейнов и фитнес-центов.

В то же время продолжат работать в красной карантинной зоне банки, АЗС, ветеринарные магазины, аптеки, продовольственные магазины.

Решение о введении красной зоны будет принимать центральная комиссия по чрезвычайным ситуациям. После решения ограничения должны ввести на территории области или района в течение 48 часов.

17 февраля во время заседания Кабмина в Украине снова ввели адаптивный карантин. То есть с 24 февраля страну поделят на четыре карантинные зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную.

До того времени во всех регионах будут действовать правила желтой карантинной зоны.