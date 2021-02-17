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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Людмила Богданова |

Доллар и евро снова подешевели: курс валют в Украине 17 февраля

В Украине несколько подешевели доллар и евро. По состоянию на 17 февраля 2021 года Нацбанк установил курс доллара на уровне 27,83 грн/$. Это на 13 копеек дешевле по сравнению со вторником, 16 февраля.

інфляція гроші

Курс евро сейчас составляет 33, 77 грн за единицу — на 15 копеек дешевле по сравнению с предыдущим днем.

Курс валют НБУ на 17 февраля 2021

  • $1 — 27,83 грн;
  • €1 — 33,77 грн;
  • 1 польский злотый — 7,5 грн;
  • 10 российских рублей — 3,78 грн.

Курс валют НБУ на 17 февраля 2021 в Украине

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Каким будет курс доллара в 2021 году

Министерство экономики Украины прогнозирует, что в 2021 году курс доллара составит 28,6 грн. Эксперты Международного валютного фонда ожидают стоимость в пределах 28,12 грн.

В то же время британские аналитики предполагают, что доллар может стоить в среднем 28,4 грн.

Подробнее, какой будет курс доллара в 2021 году читайте в материале Фактов ICTV.

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