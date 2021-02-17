Минздрав запустил информационный сайт о вакцинации от Covid-19

Министерство здравоохранения создало сайт о вакцинации от Covid-19 в Украине.

На портале содержится вся информация об этапах прививки, об основных группах, которые будут прививаться, и о том, кто может вакцинироваться бесплатно.

Также на онлайн-платформе есть информация о том, какие вакцины будут использоваться, как и где они будут храниться и как будет проходить сам процесс вакцинации в стране.

В Минздраве отметили, что это первая версия портала с основной информацией для граждан, в частности, с настройками для людей с нарушениями зрения.

До конца февраля сайт расширят дополнительными разделами и мобильной версией.

Со временем онлайн-платформа будет разделена на две части. Одна будет содержать информацию для широкой аудитории, а вторая — специализированную информацию для медиков.

Кроме того, сайт будет содержать информационные панели со статистическими данными о ходе вакцинации, и все данные будут обновляться в реальном времени.

На портал можно перейти по ссылке vaccination.covid19.gov.ua.

Вчера министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что вакцинация против коронавируса в Украине задерживается из-за трудностей логистического и бюрократического характера.

Министр надеется, что прививать начнут в конце этой недели или в начале следующей.