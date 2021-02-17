Неадекватность действий правительства, а также прямое нежелание видеть проблемы и трудности украинцев ставит под угрозу дальнейшее развитие страны и лишает возможности преодолеть последствия имеющихся кризисов. Об этом заявил лидер партии Украинская стратегия Гройсмана Владимир Гройсман.

Он напомнил, что 1,5 года назад Украина была государством с хорошими экономическими позициями, имела неплохие экономические перспективы — как внутри, так и по выходу на глобальные рынки. Но за небольшой промежуток времени весь запас прочности уничтожен.

— Сейчас мы, например, не преодолеваем пандемию и ее последствия, мы переживаем ее, — сказал Гройсман. — И когда представители власти говорят о том, что все будет нормально, я хочу ответить — у вас может и будет нормально, а вот какой ценой обычные украинцы переживают и переживут кризис? Вот где вопрос. И никто из власти этот вопрос себе не ставит.

По его мнению, неадекватность действий порождает новые проблемы — “не для власти, а для людей”.

Гройсман объяснил, что в промышленности в настоящее время свернуты программы капитальных инвестиций, вместо программ развития и поддержки предпринимательства есть программа кредитования 5-7-9. Но и по ней деньги под проценты получили только около 13% заявителей, а общий объем выданных кредитов едва превышает 20 млрд грн при общих потерях бизнеса из-за карантина и падения экономики в сотни миллиардов гривен.

— Из 2 млн предпринимателей в Украине кредиты получили около 8 тыс. — это сопоставимая помощь?, — задался вопросом политик. – В то же время в этом году мы видим, что объем государственных заимствований составит более 700 млрд грн — 60% бюджета. Это долги, которые дополнительно лягут на плечи всех украинцев.

Гройсман считает, что национальным интересом сейчас должно стать создание условий, чтобы украинцы жили в достатке, чтобы бизнес начал инвестировать в свое развитие, а значит — в развитие страны.

— Сейчас сырьевые рынки пошли в рост. Это хорошо. Экспортеры будут чувствовать себя стабильно, привезут в страну больше валютной выручки. Но это тенденция на 2-4-6 месяцев, и она не повлияет на создание новых рабочих мест, добавочной стоимости. Внутри страны однако остается много проблем, а адекватной программы их преодоления — нет. Это придется исправлять, — подытожил он.

Премьер-министр Украины (2016-2019) Владимир Гройсман говорил ранее, что с марта 2020 года у страны было время правильно подойти к решению насущных проблем в медицине, но генеральной линии от центральной власти не было.

По его мнению, в своеобразном чемпионате по борьбе с пандемией коронавируса и ее последствиями Украина заняла одно из последних мест, поскольку все необходимые решения и действия не приняты или провалены.

Источник: ATR