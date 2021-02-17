Дело луцкого террориста Кривоша передали в суд

Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование в уголовном производстве по вооруженному луцкому террористу Максиму Кривошу, который летом прошлого года захватил в центре Луцка рейсовый автобус с пассажирами.

Сейчас Кривошу предъявили обвинение по 7 статьям Уголовного кодекса:

ч. 2 ст. 147 — захват заложников;

ч. 1 ст. 258 — террористический акт;

ч. 1 ст. 259 — заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности;

ч. 1 и 2 ст. 263 — незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами;

ч. 1 ст. 280 — принуждение работника транспорта к невыполнению своих служебных обязанностей;

ч. 3 ст. 289 — незаконное завладение транспортным средством;

ст. 348 — посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего.

Материалы соответствующего уголовного производства вместе с обвинительным актом уже направили в суд.

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Захват заложников в Луцке

21 июля 2020 года Максим Кривош захватил в центре Луцка рейсовый автобус. В нем находились 13 пассажиров.

Он заявил, взорвет автобус, если руководители судов, министерств, прокуратуры, парламента не выложат в YouTube заявления о том, что они террористы в законе.

Мужчина также открывал огонь и стрелял в полицейских. К счастью, никто не пострадал. Самого Кривоша задержали и взяли под стражу.