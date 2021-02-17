Прошлой ночью Черкассы стали холодным городом в центральной Европе. Температура воздуха 17 февраля там снизилась до -29,3º.
Черкасская область стала эпицентром холода благодаря уникальной синоптической ситуации – сочетанию холода с востока и действия антициклона с запада при малооблачной и маловетреной погоде.
Предыдущий рекорд минимальной температуры держался с 2003 года. Тогда столбики термометров опустились до -27,5º.
По словам директора Черкасского областного гидрометцентра Виталия Постриганя, таких сильных морозов во второй половине февраля не было последние 30 лет.
Синоптики прогнозировали, что температура воздуха ночью 17 февраля в центральных регионах снизится максимум до -21º.
Погода на неделю в Украине
Погода в Украине 15-19 февраля будет морозной и снежной. Однако, несмотря на сильные морозы, во многих регионах будет солнечно.
Смотрите подробный прогноз погоды на неделю в материале Фактов ICTV.
Источник: Виталий Постригань
Фото: Виталий Постригань, Depositphotos