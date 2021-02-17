PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина
Тетяна Забожко |

Температурный рекорд: Черкассы стали самым холодным городом в Европе

Прошлой ночью Черкассы стали холодным городом в центральной Европе. Температура воздуха 17 февраля там снизилась до -29,3º.

Мороз_холод_погода

Черкасская область стала эпицентром холода благодаря уникальной синоптической ситуации – сочетанию холода с востока и действия антициклона с запада при малооблачной и маловетреной погоде.

Предыдущий рекорд минимальной температуры держался с 2003 года. Тогда столбики термометров опустились до -27,5º.

По словам директора Черкасского областного гидрометцентра Виталия Постриганя, таких сильных морозов во второй половине февраля не было последние 30 лет.

Погода 17.02.2021

Синоптики прогнозировали, что температура воздуха ночью 17 февраля в центральных регионах снизится максимум до -21º.

Погода на неделю в Украине

Погода в Украине 15-19 февраля будет морозной и снежной. Однако, несмотря на сильные морозы, во многих регионах будет солнечно.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю в материале Фактов ICTV.

Источник: Виталий Постригань

Фото: Виталий Постригань, Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка