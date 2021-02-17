В Черновицкой области фиксируется ухудшение ситуации с коронавирусом. В регионе растет количество новых больных и госпитализированных пациентов.

Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук 17 февраля во время своего видеообращения в Facebook.

— Ситуация, которая складывается с распространением коронавируса в области, — угрожающая. Ежедневно растет количество людей, у которых диагностируют коронавирус. У нас оно уже 400 человек”, — заявил Сергей Осачук.

По его словам, увеличивается и количество госпитализированных, каждый день их больше 100. В связи с этим возросла нагрузка на региональную медсистему.

— Если раньше загрузка была 50% от 900, то теперь у нас 50% от 1,7 тыс. коек, которые мы выделили для лечения коронавируса, — добавил глава ОГА.

Самая сложная эпидситуация в Черновцах.

В регионе рассматривают вопрос о закрытии школ, такую меру могут ввести минимум на две недели.

Коронавирус в Ивано-Франковске

Сложной ситуация с коронавирусом стала и в Ивано-Франковске.

В регионе вводят ограничения красной зоны.

Подробнее о карантине в Ивано-Франковске читайте на Фактах ICTV.

Источник: Сергей Осачук