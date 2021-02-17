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Факты / Украина / Общество
Євгенія Шапоренко |

В Украине продолжает расти суточный показатель — 4 286 новых случаев Covid-19

В Украине за последние сутки зафиксировали 4 286 новых случаев коронавируса, всего — 1 280 904.

Коронавирус в Украине

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Коронавирус в Украине

По состоянию на 16 февраля, согласно статистике коронавируса в Украине,  в стране было 1 276 618 случаев. За сутки было обнаружено 3 143 новых случая заражения. В частности, заболели 182 ребенка и 179 медработников.

Проведенено тестирований за сутки — 39 401 (в том числе методом ПЦР — 18 948, методом ИФА — 11 339, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 9 114).

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