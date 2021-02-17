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Факты / Украина
Людмила Богданова |

В Украине впервые развернут временный Covid-госпиталь

В Украине появится первый временный госпиталь для лечения больных коронавирусом. Его развернут на базе больницы в Ивано-Франковской области.

В Украине впервые развернут временный Covid-госпиталь

Об этом сообщил Михаил Радуцкий — председатель парламентского Комитета по вопросам здоровья нации. Из-за сложной санэпидемической ситуации в Ивано-Франковской области комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение по развертыванию госпиталя.

Больных коронавирусом будут лечить на базе Богородчанской больницы на Ивано-Франковщине. Для пациентов выделят 250 койко-мест.

Сейчас в Ивано-Франковской области наихудшая ситуация по распространению коронавируса. Заполненность коек превышает 90%, в некоторых заведениях мест для больных нет вообще. За месяц количество заражений выросло в четыре раза.

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На Ивано-Франковщине ввели красную зону карантина

Из-за сложной эпидемической ситуации в Ивано-Франковской области ввели красную зону карантина. Ученики старших классов перейдут на дистанционное обучение, заведения питания будут работать только навынос.

Подробнее, какие ограничения красной зоны будут действовать на Ивано-Франковщине, читайте на Фактах ICTV.

Источник: Михаил Радуцкий

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