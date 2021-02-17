Президент Украины Владимир Зеленский утвердил повышение уровня финансовой помощи на детей с тяжелыми болезнями, которым не установлена ​​инвалидность.

Глава страны подписал закон №1176-их, который приняла Верховная Рада 2 февраля 2021 года.

Согласно документу, в Украине вырастет размер ежемесячной государственной помощи на детей, у которых такие проблемы со здоровьем:

тяжелые перинатальные поражения нервной системы;

тяжелые врожденные пороки развития;

редкие орфанные заболевания;

онкология;

онкогематологические заболевания;

детский церебральный паралич;

тяжелые психические расстройства;

сахарный диабет I типа;

острые или хронические заболевания почек IV степени.

Кроме того, помощь будут получать дети, которые получили тяжелые травмы и нуждаются в трансплантации органа, несовершеннолетние, нуждающиеся в паллиативной помощи.

Выплаты вырастут с одного прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, до двух прожиточных минимумов, установленных для детей соответствующего возраста.

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Нововведение вступает в силу со следующего года.

Выплаты сиротам

Кабмин повысил стипендии детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки.

Деньги будут выплачивать лицам, чьи родители умерли, объявлены умершими, погибли или пропали без вести.

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