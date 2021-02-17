Президент Украины Владимир Зеленский утвердил повышение уровня финансовой помощи на детей с тяжелыми болезнями, которым не установлена инвалидность.
Глава страны подписал закон №1176-их, который приняла Верховная Рада 2 февраля 2021 года.
Согласно документу, в Украине вырастет размер ежемесячной государственной помощи на детей, у которых такие проблемы со здоровьем:
- тяжелые перинатальные поражения нервной системы;
- тяжелые врожденные пороки развития;
- редкие орфанные заболевания;
- онкология;
- онкогематологические заболевания;
- детский церебральный паралич;
- тяжелые психические расстройства;
- сахарный диабет I типа;
- острые или хронические заболевания почек IV степени.
Кроме того, помощь будут получать дети, которые получили тяжелые травмы и нуждаются в трансплантации органа, несовершеннолетние, нуждающиеся в паллиативной помощи.
Выплаты вырастут с одного прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, до двух прожиточных минимумов, установленных для детей соответствующего возраста.
Нововведение вступает в силу со следующего года.
Выплаты сиротам
Кабмин повысил стипендии детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки.
Деньги будут выплачивать лицам, чьи родители умерли, объявлены умершими, погибли или пропали без вести.
Подробнее о социальных выплатах в Украине читайте на Фактах ICTV.