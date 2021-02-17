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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубнік |

Увеличение выплат на детей с тяжелыми болезнями: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил повышение уровня финансовой помощи на детей с тяжелыми болезнями, которым не установлена ​​инвалидность.

Матір і дитина

Глава страны подписал закон №1176-их, который приняла Верховная Рада 2 февраля 2021 года.

Согласно документу, в Украине вырастет размер ежемесячной государственной помощи на детей, у которых такие проблемы со здоровьем:

  • тяжелые перинатальные поражения нервной системы;
  • тяжелые врожденные пороки развития;
  • редкие орфанные заболевания;
  • онкология;
  • онкогематологические заболевания;
  • детский церебральный паралич;
  • тяжелые психические расстройства;
  • сахарный диабет I типа;
  • острые или хронические заболевания почек IV степени.

Кроме того, помощь будут получать дети, которые получили тяжелые травмы и нуждаются в трансплантации органа, несовершеннолетние, нуждающиеся в паллиативной помощи.

Выплаты вырастут с одного прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, до двух прожиточных минимумов, установленных для детей соответствующего возраста.

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Нововведение вступает в силу со следующего года.

Выплаты сиротам

Кабмин повысил стипендии детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки.

Деньги будут выплачивать лицам, чьи родители умерли, объявлены умершими, погибли или пропали без вести.

Подробнее о социальных выплатах в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Офис президента

Фото: Dreamstime

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