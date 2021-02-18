По состоянию на утро 18 февраля 2021 года в Украине обнаружили 1 287 141 случай коронавируса. В Украине продолжает ухудшаться эпидситуация, за последние сутки зафиксировали 6 237 новых больных.

Среди новых случаев — 413 детей и 276 медработников.

За последние сутки умерли 163 украинца, за время пандемии — 24 852. Выздоровели 5 225 человек, в общем — 1 134 120.

В Украине за день провели 28 941 тест методом ПЦР, за все время — 6 625 529.

Количество новых случаев в регионах

Винницкая область — 514 случаев;

Волынская область — 163 случая;

Днепропетровская область — 205 случаев;

Донецкая область — 171 случай;

Житомирская область — 438 случаев;

Закарпатская область — 500 случаев;

Запорожская область — 88 случаев;

Ивано-Франковская область — 799 случаев;

Киевская область — 231 случай;

Кировоградская область — 31 случай;

Луганская область — 34 случая;

Львовская область — 300 случаев;

Николаевская область — 119 случаев;

Одесская область — 201 случай;

Полтавская область — 156 случаев;

Ровенская область -167 случаев;

Сумская область — 194 случая;

Тернопольская область — 215 случаев;

Харьковская область — 289 случаев;

Херсонская область — 44 случая;

Хмельницкая область — 202 случая;

Черкасская область — 140 случаев;

Черновицкая область — 436 случаев;

Черниговская область — 87 случаев.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине 17 февраля, в стране обнаружили 1 280 904 случая коронавируса.

Суточный прирост — 4 286 новых больных.

Подробнее о статистике коронавируса в Украине читайте на Фактах ICTV.