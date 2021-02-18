По состоянию на утро 18 февраля 2021 года в Украине обнаружили 1 287 141 случай коронавируса. В Украине продолжает ухудшаться эпидситуация, за последние сутки зафиксировали 6 237 новых больных.
Среди новых случаев — 413 детей и 276 медработников.
За последние сутки умерли 163 украинца, за время пандемии — 24 852. Выздоровели 5 225 человек, в общем — 1 134 120.
В Украине за день провели 28 941 тест методом ПЦР, за все время — 6 625 529.
Количество новых случаев в регионах
- Винницкая область — 514 случаев;
- Волынская область — 163 случая;
- Днепропетровская область — 205 случаев;
- Донецкая область — 171 случай;
- Житомирская область — 438 случаев;
- Закарпатская область — 500 случаев;
- Запорожская область — 88 случаев;
- Ивано-Франковская область — 799 случаев;
- Киевская область — 231 случай;
- Кировоградская область — 31 случай;
- Луганская область — 34 случая;
- Львовская область — 300 случаев;
- Николаевская область — 119 случаев;
- Одесская область — 201 случай;
- Полтавская область — 156 случаев;
- Ровенская область -167 случаев;
- Сумская область — 194 случая;
- Тернопольская область — 215 случаев;
- Харьковская область — 289 случаев;
- Херсонская область — 44 случая;
- Хмельницкая область — 202 случая;
- Черкасская область — 140 случаев;
- Черновицкая область — 436 случаев;
- Черниговская область — 87 случаев.
Коронавирус в Украине
Согласно статистике коронавируса в Украине 17 февраля, в стране обнаружили 1 280 904 случая коронавируса.
Суточный прирост — 4 286 новых больных.
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