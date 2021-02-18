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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубнік |

Ситуация с Covid-19 обостряется: статистика коронавируса в Украине 18 февраля

По состоянию на утро 18 февраля 2021 года в Украине обнаружили 1 287 141 случай коронавируса. В Украине продолжает ухудшаться эпидситуация, за последние сутки зафиксировали 6 237 новых больных.

лікарня коронавірус

Среди новых случаев — 413 детей и 276 медработников.

За последние сутки умерли 163 украинца, за время пандемии — 24 852. Выздоровели 5 225 человек, в общем — 1 134 120.

В Украине за день провели 28 941 тест методом ПЦР, за все время — 6 625 529.

Количество новых случаев в регионах

  • Винницкая область — 514 случаев;
  • Волынская область — 163 случая;
  • Днепропетровская область — 205 случаев;
  • Донецкая область — 171 случай;
  • Житомирская область — 438 случаев;
  • Закарпатская область — 500 случаев;
  • Запорожская область — 88 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 799 случаев;
  • Киевская область — 231 случай;
  • Кировоградская область — 31 случай;
  • Луганская область — 34 случая;
  • Львовская область — 300 случаев;
  • Николаевская область — 119 случаев;
  • Одесская область — 201 случай;
  • Полтавская область — 156 случаев;
  • Ровенская область -167 случаев;
  • Сумская область — 194 случая;
  • Тернопольская область — 215 случаев;
  • Харьковская область — 289 случаев;
  • Херсонская область — 44 случая;
  • Хмельницкая область — 202 случая;
  • Черкасская область — 140 случаев;
  • Черновицкая область — 436 случаев;
  • Черниговская область — 87 случаев.
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Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине 17 февраля, в стране обнаружили 1 280 904 случая коронавируса.

Суточный прирост — 4 286 новых больных.

Подробнее о статистике коронавируса в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав

Фото: Dreamstime

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