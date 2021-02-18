Из-за непогоды в Украине ограничение движения на дорогах еще действует на Ивано-Франковщине

Из-за непогоды в Украине и сильных снегопадов все еще действуют ограничения на движение грузового и крупногабаритного автотранспорта на автодорогах Ивано-Франковской области.

В регионе до сих пор проводят расчистку дорог для обеспечения нормального движения транспортных средств.

Ограничение действует на автодороге Р-24 Татаров-Каменец-Подольский (участок г. Коломыя — г. Городенка).

По данным ГСЧС, к работам по расчистке привлечены 458 человек и 337 единиц техники. Для мониторинга погодных условий и оказания помощи, в Ивано-Франковской и Закарпатской областях на перевалах продолжают дежурство 10 спасателей и 6 единиц техники.

Из снежных заносов за сутки было высвобождено 45 транспортных средств (с начала непогоды — 2,8 тыс. единиц, в том числе 107 карет СМП и 80 автобусов) и оказана помощь 92 людям (с начала непогоды — 5,4 тыс. лицам).

Непогода в Украине

Из-за снегопадов в Карпатах объявили третий уровень опасности и вероятность схода лавин.

Непогода в Карпатах продолжает бурлить. Почти ежедневно спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий и просят не ходить в горы из-за длительных осадков.