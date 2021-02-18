Курс валют НБУ на 18 февраля 2021 в Украине

В Украине 18 февраля изменился курс валют — немного подорожал доллар и подешевело евро.

По состоянию на 18 февраля 2021 года Нацбанк установил курс доллара на уровне 27,90 грн за единицу. Это на 7 копеек дороже по сравнению с предыдущим днем.

Курс евро 18 февраля составляет 33,64 грн за единицу. Это на 13 копеек дешевле по сравнению со средой 17 февраля.

Курс валют НБУ на 18 февраля 2021

$1 — 27,90 грн;

€1 — 33,64 грн;

1 польский злотый — 7,47 грн;

10 российских рублей — 3,77 грн.

Курс доллара в 2021 году

В Украине национальная валюта в течение года то оставалась стабильной, то испытывала значительные колебания из-за пандемии коронавируса. Курс доллара и евро в Украине менялся каждый день.

Минэкономики Украины прогнозирует, что в 2021 году курс доллара будет 28,6 грн за единицу. Минэкономики прогнозируют, что в 2021 году в Украине валюта может стоить 28,6 грн за $1.