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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Юлія Захарченко |

Доллар подорожал и евро подешевело: курс валют в Украине 18 февраля

В Украине 18 февраля изменился курс валют — немного подорожал доллар и подешевело евро.

Деньги евро

По состоянию на 18 февраля 2021 года Нацбанк установил курс доллара на уровне 27,90 грн за единицу. Это на 7 копеек дороже по сравнению с предыдущим днем.

Курс евро 18 февраля составляет 33,64 грн за единицу. Это на 13 копеек дешевле по сравнению со средой 17 февраля.

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Курс валют НБУ на 18 февраля 2021

  • $1 — 27,90 грн;
  • €1 — 33,64 грн;
  • 1 польский злотый — 7,47 грн;
  • 10 российских рублей — 3,77 грн.

Курс валют НБУ на 18 февраля 2021 в Украине

Курс доллара в 2021 году

В Украине национальная валюта в течение года то оставалась стабильной, то испытывала значительные колебания из-за пандемии коронавируса. Курс доллара и евро в Украине менялся каждый день.

Минэкономики Украины прогнозирует, что в 2021 году курс доллара будет 28,6 грн за единицу. Минэкономики прогнозируют, что в 2021 году в Украине валюта может стоить 28,6 грн за $1.

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