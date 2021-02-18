Куда можно полететь из Украины: список стран

Украинские туристы сейчас могут посетить 83 страны по всему миру, однако при разных условиях (тестирование, карантин, виза, без дополнительных условий).

Список стран может меняться, поэтому перед тем, как планировать путешествие, стоит проверить необходимую страну и условия въезда на онлайн-карте Министерства иностранных дел.

Данные по состоянию на 14 января 2021 года

Куда можно полететь из Украины:

Албания

Антигуа и Барбуда

Армения

Афганистан

Багамские острова

Бахрейн

Беларусь

Болгария

Бразилия

Буркина Фасо

Бурунди

Великобритания

Гана

Демократическая республика Конго

Доминиканская республика

Египет

Замбия

Иордания

Ирак

Иран

Ирландия

Казахстан

Камбоджа

Кения

Колумбия

Коморские острова

Ливан

Мальдивы

Мексика

Нигерия

ОАЭ

Пакистан

Перу

Пуэрто-Рико

Республика Конго

Руанда

Сан-Томе и Принсипи

Северная Македония

Сейшельские острова

Сент-Люсия

Сербия

Словения

Сомали

США

Сьерра-Леоне

Судан

Танзания

Того

Тунис

Турция

Уганда

Узбекистан

Хорватия

Центральноафриканская Республика

Чад

Черногория

Эквадор

Эфиопия

Южная Корея

Южный Судан

Ямайка

В то же время почти все страны, граничащие с Украиной, попали в красную зону по распространению Covid-19.

В красную зону попадают те страны, в которых заболеваемость коронавирус выше, чем в Украине.

После возвращения из таких стран украинцы должны пойти на самоизоляцию с применением приложением Дій вдома.

Полный список стран красной зоны, смотрите на сайте Факты ICTV.