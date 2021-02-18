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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубнік |

На лечение коронавируса в 2021 предусмотрено 10 млрд грн – НСЗУ

В Украине на лечение больных коронавирусом в 2021 году выделено около 10 млрд грн.

На лечение коронавируса в 2021 предусмотрено 10 млрд грн – НСЗУ

Об этом во время брифинга в Киеве 18 февраля сообщила замдиректора департамента Программы медгарантий Национальной службы здоровья Анна Фенчак.

— В 2021 году на лечение коронавируса предусмотрено около 10 млрд грн, — отметила Анна Фенчак.

По ее словам, предусматривается оказание помощи по пакету медицинских услуг стационарного лечения до периода завершения карантина и месяц после него.

После этого Национальная служба здоровья предложит оплату медучреждениям, которые будут реагировать на инфекционные заболевания по отдельному пакету медуслуг.

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Медики, которые оказывают помощь людям, больным коронавирусом, должны получать надбавки к основной зарплате.

Так, в Киеве предусмотрели такие выплаты с января 2021 года.

Подробнее о доплатах медикам в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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