В Украине на лечение больных коронавирусом в 2021 году выделено около 10 млрд грн.
Об этом во время брифинга в Киеве 18 февраля сообщила замдиректора департамента Программы медгарантий Национальной службы здоровья Анна Фенчак.
— В 2021 году на лечение коронавируса предусмотрено около 10 млрд грн, — отметила Анна Фенчак.
По ее словам, предусматривается оказание помощи по пакету медицинских услуг стационарного лечения до периода завершения карантина и месяц после него.
После этого Национальная служба здоровья предложит оплату медучреждениям, которые будут реагировать на инфекционные заболевания по отдельному пакету медуслуг.
Борьба с коронавирусом
Медики, которые оказывают помощь людям, больным коронавирусом, должны получать надбавки к основной зарплате.
Так, в Киеве предусмотрели такие выплаты с января 2021 года.
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