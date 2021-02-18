Из-за сложной ситуации с коронавирусом и карантина граждане Украины не могут свободно въезжать в Германию. Сейчас действует ряд запретов и ограничений. Граждане Украины временно не могут пересекать границу Германии по безвизу с туристической, частной или деловой целью.

Однако есть определенные категории граждан, которых могут пропустить. Подробнее о правилах въезда в Германию для украинцев читайте на Фактах ICTV.