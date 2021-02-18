Кто может въезжать в Германию:
- граждане, у которых есть вид на жительство в Германии или виза соответствующего типа;
- украинцы, которым пересечение границы необходимо для лечения или получения медицинских услуг;
- лица, посещающие близких родственников, — второго из супругов, несовершеннолетних детей, недееспособных родителей в критической ситуации;
- представители отдельных профессий по специальному приглашению немецкой стороны (ученые, медицинские работники, IТ-специалисты, сезонные работники сельского хозяйства);
- партнеры в парах, которые не находятся в браке;
- дипломаты, чиновники, военнослужащие (для них отдельные правила пересечения границы).
Какие документы необходимы:
- загранпаспорт;
- документы, подтверждающие цель поездки (вид на жительство, подтверждение лечения в медучреждении Германии, родственных связей, приглашение);
- подтверждение регистрации на сайте www.einreiseanmeldung.de (граждане, которые в течение 10 дней до въезда находились в зоне риска, куда относится и Украина, должны перед прибытием зарегистрироваться на сайте и распечатать подтверждение).
Тест на коронавирус
Граждане, которые достигли шестилетнего возраста и в течение последних 10 дней находились в странах из зоны риска, в частности в Украине, должны перед въездом сделать тест на коронавирус.
Пройти тестирование нужно максимум за 48 часов до въезда (момент взятия соскоба).
Результаты анализа надо предоставить в электронной или письменной форме на немецком, английском или французском языке.
Документ необходимо сохранять в течение минимум 10 дней после пересечения границы.
Карантин после пересечения границы
Граждане, которым разрешили въезд, должны сразу отправиться непосредственно в пункт назначения и отбыть там домашнюю изоляцию в течение 10 дней.
Карантин можно прекратить не раньше, чем через пять дней после въезда путем подачи отрицательного результата теста на коронавирус.
Правила перелета в Германию
Во время перелета граждане должны соблюдать общие противоэпидемические меры: носить маски, обращать внимание на социальную дистанцию.
Кроме того, стоит соблюдать правила, установленные в аэропорту, а также требования авиакомпании-перевозчика.
Почему могут не пустить в страну
По официальной информации, окончательное решение о пересечении границы всегда принимает офицер федеральной полиции на основании изучения документов и собеседования с гражданином.
Поэтому следует тщательно изучить все правила и подготовить необходимые документы.
Также необходимо соблюдать правила карантина и не нарушать их.
Источник: Генеральное консульство Украины в Мюнхене, Посольство Федеративной Республики Германия Киев