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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубнік |
Правила въезда в Германию для украинцев: главные правила и требования

Правила въезда в Германию для украинцев: главные правила и требования

Из-за сложной ситуации с коронавирусом и карантина граждане Украины не могут свободно въезжать в Германию. Сейчас действует ряд запретов и ограничений. Граждане Украины временно не могут пересекать границу Германии по безвизу с туристической, частной или деловой целью.

Однако есть определенные категории граждан, которых могут пропустить. Подробнее о правилах въезда в Германию для украинцев читайте на Фактах ICTV.

Кто может въезжать в Германию:

  • граждане, у которых есть вид на жительство в Германии или виза соответствующего типа;
  • украинцы, которым пересечение границы необходимо для лечения или получения медицинских услуг;
  • лица, посещающие близких родственников, — второго из супругов, несовершеннолетних детей, недееспособных родителей в критической ситуации;
  • представители отдельных профессий по специальному приглашению немецкой стороны (ученые, медицинские работники, IТ-специалисты, сезонные работники сельского хозяйства);
  • партнеры в парах, которые не находятся в браке;
  • дипломаты, чиновники, военнослужащие (для них отдельные правила пересечения границы).

Какие документы необходимы:

  • загранпаспорт;
  • документы, подтверждающие цель поездки (вид на жительство, подтверждение лечения в медучреждении Германии, родственных связей, приглашение);
  • подтверждение регистрации на сайте www.einreiseanmeldung.de (граждане, которые в течение 10 дней до въезда находились в зоне риска, куда относится и Украина, должны перед прибытием зарегистрироваться на сайте и распечатать подтверждение).

Тест на коронавирус

Граждане, которые достигли шестилетнего возраста и в течение последних 10 дней находились в странах из зоны риска, в частности в Украине, должны перед въездом сделать тест на коронавирус.

Пройти тестирование нужно максимум за 48 часов до въезда (момент взятия соскоба).

Результаты анализа надо предоставить в электронной или письменной форме на немецком, английском или французском языке.

Документ необходимо сохранять в течение минимум 10 дней после пересечения границы.

Карантин после пересечения границы

Граждане, которым разрешили въезд, должны сразу отправиться непосредственно в пункт назначения и отбыть там домашнюю изоляцию в течение 10 дней.

Карантин можно прекратить не раньше, чем через пять дней после въезда путем подачи отрицательного результата теста на коронавирус.

Правила перелета в Германию

Во время перелета граждане должны соблюдать общие противоэпидемические меры: носить маски, обращать внимание на социальную дистанцию.

Кроме того, стоит соблюдать правила, установленные в аэропорту, а также требования авиакомпании-перевозчика.

Почему могут не пустить в страну

По официальной информации, окончательное решение о пересечении границы всегда принимает офицер федеральной полиции на основании изучения документов и собеседования с гражданином.

Поэтому следует тщательно изучить все правила и подготовить необходимые документы.

Также необходимо соблюдать правила карантина и не нарушать их.

Источник: Генеральное консульство Украины в Мюнхене, Посольство Федеративной Республики Германия Киев

Фото: Dreamstime

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